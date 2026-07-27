264 Eski CHP Milletvekili partiden istifa etti

Özgür Özel'in Yeni Parti hamlesi sonrası, CHP'de başlayan istifalara yenileri eklendi.264 önceki dönem milletvekilleri ortak bir metinle istifa ettiklerini duyurdu.Milletvekilleri tarafından yapılan açıklama şöyle;Milletvekilleri tarafından yapılan açıklama şöyle;Kamuoyuna,Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini birgün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık.Yasalara aykırı olarak alınan butlan kararı; Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet'in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP'yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti'nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk'ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz. Halkımızın desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağımızı, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.Önceki dönemler CHP milletvekilleri1. Erol Ağagil2. Yaşar Ağyüz3. Haydar Akar4. Vezir Akdemir İzmir5. Zekeriya Akıncı6. Yakup Akkaya7. Sabahat Akkiraz8. Ayşe Nedret Akova9. Ali Akyıldız10. Bahattin Alagöz11. Önay Alpago12. Ahmet Altun13. Faik Altun14. Züheyir Amber15. Kemal Anadol16. Ali Arabacı17. Oya Araslı18. Necla Arat19. Metin Arifağaoğlu20. Çetin Arık Kayseri21. Arsan Savaş Arpacıoğlu22. Ali Arslan23. Gani Aşık24. İsmet Atalay25. Hasan Aydın26. Osman Aydın27. Ergün Aydoğan28. Feridun Ayvazoğlu29. Erdoğan Bakkalbaşı30. Mustafa Ali Balbay31. Bülent Baratalı32. Süheyl Batum33. Hüseyin Bayındır34. Coşkun Bayram35. Kani Beko36. İbrahim Yavuz Bildik37. Hüsnü Bozkurt38. Rıdvan Budak39. Mehmet Büyükyılmaz40. Rasim Çakır41. Halil Çalık42. Hüseyin Çamak43. Barış Can44. İsmet Çanakcı45. Tolga Çandar46. Ethem Cankurtaran47. Fuat Çay48. Vahit Çekmez49. Süleyman Çelebi50. Tarık Cengiz51. İzzet Çetin52. Dursun Çiçek53. Ömer Çiftçi54. Hüsnü Çöllü55. Yüksel Çorbacıoğlu Artvin56. Mehmet Alev Coşkun57. Osman Coşkunoğlu58. Halil Çulhaoğlu59. Ayşe Eser Danişoğlu60. Salih Dayıoğlu İzmir61. İsmail Değerli62. Kemal Değirmendereli63. Nurettin Demir64. İlhan Demiröz65. Hilmi Develi66. Turgut Dibek67. Celal Dinçer68. Orhan Ziya Diren69. A.Sedat Doğan70. Celal Doğan71. Muharrem Doğan72. Orhan Düzgün73. Mehmet Ali Edipoğlu74. Akif Ekici75. Kemal Ekinci76. Oktay Ekşi77. Şükrü Elekdağ78. Orhan Eraslan79. Nevin Gaye Erbatur80. Tuncay Ercenk81. Fuat Erçetin82. Ali Haydar Erdoğan83. Hikmet Erenkaya84. Sabri Ergül85. Abdurrezzak Erten86. Ali Ahmet Ertürk87. Refik Eryılmaz88. Haluk Eyidoğan89. Okan Gaytancıoğlu90. Hasan Gemici91. Nejat Gencan92. Süleyman Girgin93. Coşkun Gökalp94. Mehmet Gökdağ95. Mehmet Göker Burdur96. Numan Gültekin97. Rahmi Güner98. Cemalettin Gürbüz99. Zeynep Damla Gürel100. Uluç Gürkan101. Ayşe Gürocak102. Güneş Gürseler103. Yalçın Gürtan104. Hulusi Güvel105. Hasan Güyüldar106. Mehmet Haberal107. Süleyman Hatinoğlu108. Tufan Hirfanoğlu109. Güler İleri110. Ali Ilıksoy111. Mustafa İlimen112. Ceyhun İrgil113. Mahmut Işık114. Ruşen Işın115. İbrahim O. Kaboğlu116. Mehmet Kahraman117. Sena Kaleli118. Nail Kamacı119. Ekrem Selçuk Kangal120. İrfan Kaplan121. Mehmet Hilal Kaplan122. Emin Karaa123. Selahattin Karaahmetoğlu124. Erdal Karademir125. Ender Karagül126. Tuncay Karaytuğ127. Atilla Kart128. Mehmet Kartal129. Yılmaz Kaya130. Yakup Kepenek