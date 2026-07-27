264 Eski CHP Milletvekili partiden istifa etti
Geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği yapmış 264 isim, yaşanan son gelişmeleri gerekçe göstererek partiden istifa ettiklerini duyurdu.
Özgür Özel'in Yeni Parti hamlesi sonrası, CHP'de başlayan istifalara yenileri eklendi.
264 önceki dönem milletvekilleri ortak bir metinle istifa ettiklerini duyurdu.
Milletvekilleri tarafından yapılan açıklama şöyle;Milletvekilleri tarafından yapılan açıklama şöyle;
Kamuoyuna,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin temel değerlerine yürekten bağlı önceki dönemler milletvekilleri olarak, partimizin son dönemde yaşadığı hukuksuzluklara sessiz kalamayarak bugün büyük bir üzüntüyle CHP'mizin tüzel kişiliğini birgün geri alana kadar partimizden geçici olarak ayrılma kararı aldık.
Yasalara aykırı olarak alınan butlan kararı; Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet'in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP'yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet'in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız.
Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan Yeni Parti'nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz.
Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk'ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz. Halkımızın desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek Yeni Parti'ye destek olacağımızı, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
Önceki dönemler CHP milletvekilleri
1. Erol Ağagil
2. Yaşar Ağyüz
3. Haydar Akar
4. Vezir Akdemir İzmir
5. Zekeriya Akıncı
6. Yakup Akkaya
7. Sabahat Akkiraz
8. Ayşe Nedret Akova
9. Ali Akyıldız
10. Bahattin Alagöz
11. Önay Alpago
12. Ahmet Altun
13. Faik Altun
14. Züheyir Amber
15. Kemal Anadol
16. Ali Arabacı
17. Oya Araslı
18. Necla Arat
19. Metin Arifağaoğlu
20. Çetin Arık Kayseri
21. Arsan Savaş Arpacıoğlu
22. Ali Arslan
23. Gani Aşık
24. İsmet Atalay
25. Hasan Aydın
26. Osman Aydın
27. Ergün Aydoğan
28. Feridun Ayvazoğlu
29. Erdoğan Bakkalbaşı
30. Mustafa Ali Balbay
31. Bülent Baratalı
32. Süheyl Batum
33. Hüseyin Bayındır
34. Coşkun Bayram
35. Kani Beko
36. İbrahim Yavuz Bildik
37. Hüsnü Bozkurt
38. Rıdvan Budak
39. Mehmet Büyükyılmaz
40. Rasim Çakır
41. Halil Çalık
42. Hüseyin Çamak
43. Barış Can
44. İsmet Çanakcı
45. Tolga Çandar
46. Ethem Cankurtaran
47. Fuat Çay
48. Vahit Çekmez
49. Süleyman Çelebi
50. Tarık Cengiz
51. İzzet Çetin
52. Dursun Çiçek
53. Ömer Çiftçi
54. Hüsnü Çöllü
55. Yüksel Çorbacıoğlu Artvin
56. Mehmet Alev Coşkun
57. Osman Coşkunoğlu
58. Halil Çulhaoğlu
59. Ayşe Eser Danişoğlu
60. Salih Dayıoğlu İzmir
61. İsmail Değerli
62. Kemal Değirmendereli
63. Nurettin Demir
64. İlhan Demiröz
65. Hilmi Develi
66. Turgut Dibek
67. Celal Dinçer
68. Orhan Ziya Diren
69. A.Sedat Doğan
70. Celal Doğan
71. Muharrem Doğan
72. Orhan Düzgün
73. Mehmet Ali Edipoğlu
74. Akif Ekici
75. Kemal Ekinci
76. Oktay Ekşi
77. Şükrü Elekdağ
78. Orhan Eraslan
79. Nevin Gaye Erbatur
80. Tuncay Ercenk
81. Fuat Erçetin
82. Ali Haydar Erdoğan
83. Hikmet Erenkaya
84. Sabri Ergül
85. Abdurrezzak Erten
86. Ali Ahmet Ertürk
87. Refik Eryılmaz
88. Haluk Eyidoğan
89. Okan Gaytancıoğlu
90. Hasan Gemici
91. Nejat Gencan
92. Süleyman Girgin
93. Coşkun Gökalp
94. Mehmet Gökdağ
95. Mehmet Göker Burdur
96. Numan Gültekin
97. Rahmi Güner
98. Cemalettin Gürbüz
99. Zeynep Damla Gürel
100. Uluç Gürkan
101. Ayşe Gürocak
102. Güneş Gürseler
103. Yalçın Gürtan
104. Hulusi Güvel
105. Hasan Güyüldar
106. Mehmet Haberal
107. Süleyman Hatinoğlu
108. Tufan Hirfanoğlu
109. Güler İleri
110. Ali Ilıksoy
111. Mustafa İlimen
112. Ceyhun İrgil
113. Mahmut Işık
114. Ruşen Işın
115. İbrahim O. Kaboğlu
116. Mehmet Kahraman
117. Sena Kaleli
118. Nail Kamacı
119. Ekrem Selçuk Kangal
120. İrfan Kaplan
121. Mehmet Hilal Kaplan
122. Emin Karaa
123. Selahattin Karaahmetoğlu
124. Erdal Karademir
125. Ender Karagül
126. Tuncay Karaytuğ
127. Atilla Kart
128. Mehmet Kartal
129. Yılmaz Kaya
130. Yakup Kepenek