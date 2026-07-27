AHBAP Soruşturmasında 4. Dalga! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı

Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde önce gözaltına alındı ardından da tutuklandı.İzmir'den deniz yoluyla kaçma planı yapan ve Bursa'da yakalanan Levent'in depremzedelere bağış için yapılan parayı kumarda yediği ortaya çıktı.Haluk Levent'in tutuklanmasının ardından da peş peşe yeni operasyonlar gelmeye devam ediyor.Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı açıklamada Ahbap soruşturmasında 4. dalganın geldiğini söyledi.'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.' diyen Bakan Gürlek, yeni operasyonun detaylarını şöyle duyurdu;Bu kapsamda İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının 4'üncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir. '