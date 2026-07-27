Meclis'te Terörsüz Türkiye Mesaisi! Çerçeve Yasa Sunulacak

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemenin yeni haftada TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor.Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.Çerçeve yasa Meclis tatile girmeden çıkarılacak ancak uygulama için sahadaki durumun MİT ve TSK tarafından tespit edilmesi, ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) 'PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır' yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olarak ise yasaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç yasası için başlattığı siyasi parti turunu tamamladıktan sonra basın toplantısı düzenlemiş 'Ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na gelir, komisyona havale edilir ve yetişirse önümüzdeki hafta bunu Meclis müzakere ederek bitirir.' demişti.'Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır.' ifadesini kullanan Kurtulmuş şöyle devam etmişti:“Komisyon raporumuzun 6'ncı bölümünde yer alan münfesih örgütün bundan sonra nasıl hareket edeceğine ilişkin yasal çerçeve korunacaktır. Yani bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidi için bir mekanizma bu yasanın içerisinde olmalıdır. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Temel çerçevede anlayış birliği olduğu görülüyor. Ümit ederiz ki Meclis tatile girmeden yasalaşmış olur.”Öte yandan Meclis Genel Kurulu, yeni haftada öğrenci affı düzenlemesini görüşecek.Teklifle 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayan öğrencilere yeni hak getiriliyor. Bu öğrenciler dört ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvuruda bulunabilecek.Askerde olan öğrenciler ise görev sürelerinin bitmesini takip eden iki ay içerisinde aftan faydalanabilecek.Teklifle emekli öğretim üyelerine sözleşmeli olarak iki yıl daha ders verme imkanı da tanınıyor.Uzun zamandır tartışma konusu olan tez sahtekarlıklarına da para ve ilişik kesme cezası öngörülüyor.Teklifle vakıf üniversitelerinde okuyan burslu öğrencilerin sayısını artırmak adına vergi düzenlemesine gidiliyor.Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine hastane kurmaları için verilen süre son kez olmak kaydıyla uzatılıyor.