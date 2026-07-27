MSB Paylaştı! 'Cesaret Gökyüzünde Başlar Görev Yerde Tamamlanır'

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerine ilişkin günlük fotoğraf ve video paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak paylaşılan videoda, Su Altı Taarruz komandolarının zorlu eğitim sürecine ilişkin görüntüler yer aldı.

Karada, havada ve denizde çalışmalar durmaksızın devam ediyor.Türk Silahlı Kuvvetleri, vatandaşların güvenliğini ve ülkenin çıkarlarını korumak için mücadele ediyor.Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, yapılan çalışmalara dair her gün bir fotoğraf paylaşımı yapılıyor.Milli Savunma Bakanlığı, Sualtı Taarruz (SAT) komandolarının zorlu eğitim süreçlerine ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.Bakanlığın resmi hesaplarından paylaşılan videoda, tam teçhizatlı SAT komandolarının yüksek irtifada uçaktan atladığı anlar yer aldı.MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, 'Cesaret gökyüzünde başlar, görev yerde tamamlanır. Her iniş, başarıyla icra edilen bir görevin ilk adımıdır.' ifadelerine yer verildi.Bakanlığın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.Kullanıcılar, söz konusu paylaşıma çok sayıda olumlu yorumda bulundu.