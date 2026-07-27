Sevgiliye Kripto Parayla Tezgah! Kumarcı Levent'in Bir Rezilliği Daha Ortaya Çıktı

Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışılması sonrası yaklaşık 7 milyar lira para toplayan ve Türkiye'nin en güvenilir kurumu imajı çizilen AHBAP Derneğiyle ilgili başlatılan soruşturmada, derneğin sabıkalı Haluk Levent tarafından nasıl sistemli bir 'suç örgütüne' dönüştürüldüğüne yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı.'Borçları ödersem evleneceğiz' yalanıyla kandırdığı ve 90 milyon lira dolandırılan Sevda Kurt'un borç para karşılığında HLK isimli coin aldığı, sonrasında ise bu coinlerin Levent tarafından bloke edildiği öğrenildi. Kurt'un deprem döneminde gelen coin yardımlarının Ahbap Derneği hesaplarına yatırılmadan Levent'in borçlarına mahsup ettiği yönünde mesaj içeriklerine de rastlandı.Haluk Levent'in evlilik vaadiyle kandırdığı Sevda Kurt'ın cep telefonu ön incelemesinde, Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile yaptığı whatsapp mesajlaşmaları da ortaya çıktı. Kaya'nın, ' Sevda hanım merhabalar haftaya Cuma günü size 400-500 bin dolar arası ödeme yapacağız.Bu ödemeyi yaptıktan sonra da aynı gün kalan ödeme planı için net bilgi vereceğiz' mesajı attığı Sevda Kurt'un ise, 'Asla inanmıyorum size. 1 yıldır Cuma günü ödeme geliyor' dediği görüldü.Kaya'nın konuşmanın devamında 'Sevda hanım haftaya Cuma günü söylediğimiz ödemeyi yapmazsak söylediğiniz işlemlere başlarız. Bu kez kesinlikle yapacağız. Aynı gün net ödeme planını da size billdireceğiz' dediği ilerleyen günlerde yapılan konuşmada ise paranın yatırılmaması üzerine Sevda Kurt'un, 'Parayı ne zaman havale edeceksiniz. Bekliyoruz...' dediği ortaya çıktı.Sevda Kurt'un Haluk Levent ile tanışması, 2022 yılı Şubat ayında Ahbap Derneği'nin sosyal medya hesabından yaşlı bir çiftin ev tamiratı için yaptığı yardım çağrısıyla başladı. İhtiyaç sahiplerine 10 bin TL bağış yapmak istediğini belirten Kurt, kısa süre sonra bizzat sanatçı tarafından arandı.Kurt ifadesinde, Levent'in dernek çalışanlarına 'Sevda ablanız para veriyor neden almıyorsunuz?' diye çıkışarak kendisini dernek merkezine davet ettiğini ve bu ziyaretle aralarında bir güven ilişkisi tesis edildiğini anlattı.Tanışıklıktan yaklaşık bir hafta sonra Haluk Levent, İsviçre'de yatırımları olduğunu ancak finansal olarak sıkıştığını iddia ederek Kurt'tan borç para talep etti.Sanatçının 'Türkiye'nin en güvenilir insanı' olduğunu vurgulayan baskılarına dayanamayan Kurt, 2022 yılı içerisinde Emrah Gödeliner'in hesabına üç parça halinde borç para gönderdi.Aralarındaki protokollere rağmen 160 bin dolarlık alacağını tahsil edemeyen Kurt, sanatçıya ulaşmaya çalıştığı her seferinde 'borcun ödeneceği' yönünde manipüle edildiğini ve paranın geri verilmediğini belirtti.Süreç, 2025 yılı Mart ayında Haluk Levent'in 80 milyon TL'lik yeni bir borç talebiyle daha da derinleşti; sanatçı bu parayı alması durumunda önceki borçlarını da 10 gün içinde kapatacağını vadetti.Önceki alacağını kurtarabilme ümidiyle asistan Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon TL daha gönderen Kurt, karşılığında 92 milyon TL'lik bir senet almasına rağmen yine ödeme alamadı.Bu dönemde sanatçıya ulaşmakta büyük güçlük çeken Kurt, muhatap bulamamaktan ve sürekli oyalanmaktan şikayetçi oldu.Son olarak Ekim 2025'te sabah saat 05:00'te kendisini arayan Levent'in, 'Hakkımda yakalama kararı var, para yatırmazsam tutuklanacağım' diyerek 9,4 milyon TL daha aldığını belirten Kurt, bu ödemeden sonra sanatçıya bir daha ulaşamadığını ifade etti.Teminat olarak verilen 'Nigella' (HLK/USDT) coinlerinin de bloke edilmesiyle büyük bir mağduriyet yaşadığını vurgulayan Kurt, 'Haluk Levent tarafından yardımseverliğimden vurularak yaklaşık 90 milyon TL dolandırıldım' diyerek şikayetçi oldu.