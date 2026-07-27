Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon! 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında delillere müdahale şüphesi üzerine 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 21 ayrı adreste arama yapıldı.Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiğine yönelik şüphe oluştuğunu belirtti. Eş zamanlı operasyonlarda 18 şüphelinin gözaltına alındı.'Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır.'Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Savcılığın, delillere müdahale iddialarını tüm yönleriyle incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi.