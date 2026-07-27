Bahis Baronunun Özgeçmişi Sahte Çıktı! Dubai'de Kıskıvrak Yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye iade süreci başlatılan Mustafa Duran'ın ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında, 'örgüt kurma', 'para aklama' ve 'yasa dışı bahse aracılık' suçlarından iddianame düzenlenmişti.Dosyada yer alan en çarpıcı detaylardan biri, örgüt lideri Mustafa Duran'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) sunduğu sahte belgeler ve örgütün yasa dışı faaliyetlerini YouTube üzerinden aleni bir şekilde pazarlaması oldu.Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporları, örgüt lideri Mustafa Duran'ın kurumsal kimlik kazanmak adına devlet kurumlarını dahi yanıltmaya çalıştığını ortaya koydu.Duran'ın Merkez Bankası'na sunduğu özgeçmiş belgesinde, dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan 'London School of Economics' mezunu olduğunu beyan ettiği saptandı. Ancak Merkez Bankası denetçilerinin bu bilginin teyidi amacıyla talep ettiği öğrenim belgeleri, şirket tarafından hiçbir zaman ibraz edilmedi.Bu durum, Duran'ın özgeçmişindeki beyanların sahte olduğu ve denetim makamlarını yanıltmaya yönelik bir 'vitrin' oluşturulmaya çalışıldığı şüphesini resmileştirdi.İddianamede, IQ Money'in yasa dışı faaliyetlerine ilişkin bulguların yalnızca soyut şüphelerden veya dolaylı göstergelerden ibaret olmadığı, aksine somut ve belgeli delillere dayandığı vurgulanmaktadır. Kuruluşun yasa dışı bahis trafiğine aracılık ettiği şu somut örneklerle belgelendi.Buna göre; bçok sayıda banka IQ Money ile iş ilişkilerini 'hayatın olağan akışına aykırı işlemler', 'bahis ve kumar şüphesi' ve 'bankayı yanıltmaya yönelik işlemler' gerekçeleriyle sonlandırdı. Bir kamu bankasının uyum birimi, IQ Money'e ait alt işyeri yetkililerini doğrudan 'Yasaklı TCKN - Uyum Müdürlüğü Kod: B02 (BAHİS)' olarak sistemlerine işaretlemiş ve bu hesaplardaki milyonlarca liralık ciroya dikkat çekti.Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), bizzat yasa dışı bahis sitelerinin ödeme arayüzlerini inceleyerek IQ Money'e ait IBAN ve sanal POS'ların bu sitelerde aktif olarak kullanıldığını 287 kez raporladı.Suç örgütünün pervasızlığı, yasa dışı bahis sitelerine para yatırma yöntemlerini sosyal medya üzerinden alenen tanıtmasına kadar uzanmıştır.Denetim raporlarında, YouTube platformunda yapılan araştırmalarda örgütün yasa dışı bahis dünyasıyla ne kadar iç içe olduğu şu bulgularla ispatlandı. YouTube'da 'IQ Money Bahis' ve 'IQ Money Yatırım' anahtar kelimeleriyle arama yapıldığında, yasa dışı bahis sitelerine para aktarımı sağlayan içeriklere doğrudan ulaşıldığı tespit edildi.Özellikle 'GrandPashaBet'te IQ Money ile nasıl yatırım yapılır' başlığını taşıyan videolarla, bahis oynamak isteyen kullanıcılara IQ Money altyapısını bir ödeme kanalı olarak kullanma rehberliği sunulduğu belgelendi.MASAK raporuna göre, IQ Money'in sağladığı API yazılımları, 'bankexpresspayment' ve 'e-fastpayment' adı verilen özel panellere entegre edildiği saptandı.Bu panellerin tek fonksiyonunun; 1xbet, Meritking, Onwin ve Sahabet gibi 196 farklı yasa dışı bahis sitesindeki kullanıcıların para yatırma ve çekme taleplerini otomatik olarak yönetmek olduğu ortaya çıkarıldı.