Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkÇANAKKALE °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 32°CAz bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkBURDUR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkNEVŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 28°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkParçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 29°CParçalı bulutluRİZE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CParçalı bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 27°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık