Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a Sert Tepki! “İstifa Et'

Ankara AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki göstererek istifa çağrısında bulundu. Başkentte heba edilen kaynaklara ve çözülemeyen altyapı sorunlarına dikkat çeken Gökçek, belediye yönetimini topa tuttu.Başkent bütçesinin yanlış politikalarla harcandığını vurgulayan Ankara AK Parti Milletvekili Osman Gökçek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Ankara'nın parası konserlerde ve tabutlarda, karton bardaklarla maalesef heba edildi. Çapsız Mansur Yavaş sorumluluk almak yerine suçu hep başkalarına atmayı tercih etti.'Mansur Yavaş'ın 8 yıllık görev süresince kentin asıl meselelerine odaklanmadığını belirten Gökçek, eleştirilerini şöyle sürdürdü:'Sekiz yıldır görevdesiniz. Kızınızın Londra'daki lüks eviyle ilgilendiğinizin binde biri kadar Ankara'nın sorunlarıyla ilgilenseydiniz, bugün bunları konuşuyor olmazdık.'Belediyeciliğin en temel sorumluluklarının dahi aksatıldığını dile getiren Gökçek, Yavaş'ı istifaya davet ederek açıklamasını tamamladı:'Yapman gereken en temel işlerden biri Ankara'daki mazgalları temiz tutmaktı; onu bile yapamadın. İstifa et, Mansur Yavaş.'