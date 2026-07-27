Kanalizasyona Akan Servet! Her Yıl 43 Ton Altın Çıkıyor

İsviçre Federal Su Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü'nün (Eawag) yayımladığı kapsamlı bir araştırma, şaşkınlık yaratan bir gerçeği ortaya çıkardı.Ülkenin kanalizasyon sistemine her yıl yaklaşık 43 kilogram altın ve 3 ton gümüş karışıyor.Üstelik bu çarpıcı sonuç, İsviçre genelindeki 64 atık su arıtma tesisinden alınan örneklerin analiz edilmesiyle elde edildi.İlk akla gelen, lavaboya düşürülen yüzükler veya kaybolan mücevherler olsa da araştırmanın ortaya koyduğu tablo çok farklı.Özellikle Ticino kantonunda bulunan altın rafinerileri nedeniyle bazı arıtma tesislerinde altın yoğunluğunun ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğu belirlendi.Bilim insanları, altın ve gümüşün büyük bölümünün değerli metal rafinerileri ile saat, elektronik, kimya ve ilaç sanayisinde yürütülen üretim süreçleri sırasında oluşan mikroskobik parçacıklardan kaynaklandığını belirledi.Yılda onlarca kilogram altının geri dönüştürülmesi büyük bir ekonomik fırsat gibi görünse de araştırmacılar bunun her bölgede mümkün olmadığını vurguluyor.Çünkü altın ve gümüş, milyonlarca ton atık suyun içinde son derece düşük yoğunluklarda bulunuyor. Bu nedenle çoğu arıtma tesisinde metalleri ayırmak için harcanacak enerji ve maliyet, elde edilecek kazancı karşılamıyor.