  • USD: 18,81 - 18,84
  • EURO: 20,23 - 20,27
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

89.saatte kurtarılan Yiğit'in ekiplerle tebessüm ettiren diyaloğu: Beyaz araba vardı ne durumda?

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bina enkazından 89 saat sonra sağ olarak çıkarılan 23 yaşındaki Yiğit Akar umut oldu. Akar'ın kurtarma ekipleriyle diyalogu ise tebessüm ettirdi. Akar enkazdan çıkarılınca ekiplere "Beyaz araba vardı ne durumda?" diye sordu.

Ekleme: 10.02.2023 - 00:00 Güncelleme: 10.02.2023 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
89.saatte kurtarılan Yiğit'in ekiplerle tebessüm ettiren diyaloğu: Beyaz araba vardı ne durumda?Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Islahiye ilçesinde, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'tan gelen AFAD, Belediye ve Ereğli itfaiye ekiplerince Çamlıca Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Apartmanı enkazında yürütülen çalışmada, 23 yaşındaki Yiğit Akar 89 saat sonra kurtarıldı.

Kurtarılma sırasında ekiplerin sorularını yanıtlayan Akar, ağrısının bulunmadığını, öğrenci olduğunu söyledi.

89.saatte kurtarılan Yiğit'in ekiplerle tebessüm ettiren diyaloğu: Beyaz araba vardı ne durumda?

'BİNANIN ÖNÜNDE BEYAZ ARABA VARDI NE DURUMDA?'

Akar, kurtarma ekiplerine ise 'Karşı binanın önünde beyaz araba vardı, o ne durumda?' sorusu üzerine ekipler, 'Şimdi bir bakarız ona, senin araba mı?' diye sordu. Akar ise 'bizim pederin arabası o' şeklinde yanıtladı.

89.saatte kurtarılan Yiğit'in ekiplerle tebessüm ettiren diyaloğu: Beyaz araba vardı ne durumda?

İTFAİYE ERİ BOTUNU VERDİ

Bu sırada Ereğli itfaiyesinde görevli itfaiye eri, depremzede Akar'a kendi botunu verdi.

Akar, tekbirler eşliğinden ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı açıklandı: AFAD ve yetkililerden son dakika deprem açıklamaları
10 ilde OHAL ilan edilmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete'de...
Millet can derdindeyken onlar deprem bölgesinde tartıştı: CHP’li Belediye Başkanı Özgür Özel'i böyle azarladı
Bakan Soylu'dan deprem üzerinden siyaset yapanlara tepki: Bunun hesabı sorulur
BM ve ABD'den Türkiye'deki depremlere ilişkin açıklama: Son asrın en şiddetlisi
Destici gözyaşlarını tutamadı: Kızımız Nilsu'yu kurtardık ama kolu ve bacağı kesilmek zorunda kaldı
Asrın felaketine ilişkin ön rapor tamamlandı
Başkan Erdoğan'dan Kilis Devlet Hastanesi'nde depremzedelere ziyaret
Orhan Tatar: Doğu Anadolu Fay Zonu 3-4 metrelik deformasyona uğradı
Bakan Mehmet Muş’tan Kılıçdaroğlu’na ekipman ve vergi yanıtı: Bu konuda engel yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kilis'te konuşuyor...
Deprem sonrası sessizliğe gömülen Netflix, Spotify ve Starbucks'tan zoraki taziye: Disney+ hala suskun
Türkiye genelinde okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı ile ilgili yeni açıklama...
Bakan Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili adli soruşturma başlatıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi! 'Yunanistan kadar olamadın'
CHP'li Özgür Özel'in yardım yalanını AFAD çürüttü: Bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
İspanya ekibinden duygusal paylaşım: Asıl kahraman buradaki halk
Deprem felaketi sonrası Akkuyu NGS’den güvenlik açıklaması
Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? Depremden etkilenen 10 ilde hava durumu

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremden 76 saat sonra mucize kurtuluş: Üçü de enkazdan peş peşe çıkarıldı

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

Depremin boyutu ekipleri dehşete düşürdü: Böyle bir yıkıma asla hazır olunmaz

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

İtalyan uzmandan depreme ilişkin çarpıcı tespit: 130 kat daha büyük kayma üç metreyi aşacak

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”

Deprem uzmanından dikkat çeken çıkış: “Bunu ilk kez söylüyorum Türkiye duysun…”