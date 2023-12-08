İsrailli esirden hükümete sert sözler: Bizi öldürmelerinden korktuk!

Dünya, 60 günü aşkın süredir devam eden İsrail zulmüne sessiz kaldı. Eli kanlı İsrail ordusu, Filistin halkına havadan ve karadan ölüm yağdırdı.Binlerce bebeği ve çocuğu hayattan kopardı. Saldırıların başlamasından günler sonra İsrail ve Hamas arasında esir mutabakatına varıldı.Taraflar arasında esirler serbest bırakıldı. Haaretz gazetesinin haberine göre serbest bırakılan bir İsrailli esir, Netanyahu hükümetini hedef aldı.Serbest bırakılan esirlerden halen eşi Hamas'ın elinde olan bir kadın, İsrail'in Hamas tünellerini su altında bırakmayı düşünmesine dair, "Tünellere götürülmüştü ve siz tünelleri deniz suyuyla doldurmaktan bahsediyorsunuz. Esirler yerine politikayı önceliyorsunuz" ifadesini kullandı.Diğer bir esir de İsrail'in Gazze'yi devamlı bombalamasından dolayı halen esir tutulan İsraillilerin hayatları hakkında endişelendiklerini vurguladı."Televizyonda gördüğüm beni daha çok korkutuyor. İsrail bombalamalarını görüyorum ve esirlerin nerede olduğuna dair hiçbir fikriniz yok.Hamas'tan değil, İsrail'in bizi öldürebileceğinden korktuk. Sonra da 'Hamas sizi öldürdü' diyeceklerdi" açıklamasını yaptı.Esirlerden bir diğeri de onlar için hiçbir şey yapılmadığını hissettiklerini belirterek, saklandıkları yerin bombalandığını, yaralıyken kaçmak zorunda olduklarını ve bir helikopterin onlara ateş ettiğini anlattı.