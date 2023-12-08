İsrail'in sistematik devlet teröründe yeni aşama! Her aileden bir çocuk...

Gazze'de soykırıma devam eden İsrail bir yandan da Batı Şeri'daki Filistinli sivillere ve özellikle de çocuklara yönelik sistematik devlet terörünü en üst düzeyde sürdürüyor.Siyonist işgalci İsrail rejimi Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çocuk yaşta Filistinlileri sudan sebeplerle rehin alma politikası yürütüyor. İsrail'in çocukları bilerek rehin aldığı kaydediliyor.İşgalci askerlere taş atmanın cezasını 20 yıla çıkaran İsrail yönetimi çocukları tutuklayarak Filistin'in geleceğe dair direniş iradesini kırmaya çalışıyor.Bu yolla ayrıca çocukları rehin alınan aileleri de itaate ve işgal rejimini kabul etmeye zorluyorlar. Bunu yapamadığı zaman ise aileleri, rehin çocuklar üzerinden sürekli kışkırtıyor.Uluslararası hukuka göre korunma statüsüne sahip olması gereken çocuklar, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında erken yaşta İsrail'in şiddeti ve hak ihlalleriyle tanışıyor.İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus, El-Halil, Beytüllahim ve Tulkerim kentlerine önceki gece düzenlediği baskınlarda 4 kişi yaralandı, bazıları çocuk ve Gazzeli işçilerden oluşan 42 kişi ise İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yılbaşından bu yana 117 Filistinli çocuğu öldürdü. Geçen yıl tutuklanan 882 çocuktan 150'si halen İsrail cezaevlerinde bulunuyor.1967 yılından 2020'nin sonuna kadar farklı sürelerle ve gerekçelerle İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Bu süreçte İsrail'in rehin aldığı 18 yaş altı çocukların sayısının ise 50 binin üzerinde olduğu kaydediliyor.Filistin Merkezi İstatistik Bürosu (PCBS) tarafından bu yıl yayınlanan son istatistiklere göre, Filistin toplumunun neredeyse yarısını, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 44'ünü çocuklar oluşturuyor. Bu oran Batı Şeria'da yüzde 41 ve Gazze Şeridi'nde yüzde 47 olarak ifade ediliyor.