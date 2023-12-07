Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe seslenen Yunan gazeteciye yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl sonra ilk kez bugün Yunanistan'a gitti.Burada ilk olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüşen Erdoğan daha sonra ise Miçotakis ile ikili bir görüşme yaptı.Bu ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan gazeteciyle yaptığı diyalog gündem oldu.Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoş geldiniz" diyen gazeteci Manolis Kostidis'e "Hoş bulduk, nasılsınız" şeklinde cevap verdi.Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.