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Beyaz Gazete
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Bahçeli 30 büyükşehirle ilgili yerel seçim kararını duyurdu!

Yerel seçimler için hazırlıklar sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçimlerde ittifak yapılacak illere için bilgileri paylaştı.

Ekleme: 7.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 7.12.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Bahçeli 30 büyükşehirle ilgili yerel seçim kararını duyurdu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkgün gazetesine konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracak' dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK'

Yerel seçimlere çok sıkı hazırlandıklarını belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tam beş yıldır mahalli idarelere düşen zillet gölgesini kaldırmak amacıyla insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Türk ve Türkiye Yüzyılı için bunu mecburi addediyoruz. AK Parti'yle karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygıya dayalı temas ve diyaloglarımız Türkiye'nin önünü açacak. ” dedi.

'SORUN YOK, TAM MUTABAKAT VAR'

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AK Parti ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık. Karşılıklı anlayış, dayanışma ve saygıya dayalı temaslar Türkiye'nin önünü açacak. Uzlaşamayacağımız bir şey de yok. Çünkü bizim için her şeyden önce Türkiye'dir. Önce ülkem ve milletim diyen iki siyasi irade el ele verdi” diye konuştu.
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