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Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ile veliler arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla gönüllü olarak görev yapan ancak son zamanlarda tartışmalara neden olan 'sınıf annesi' uygulamasına son verdi. Bu uygulamanın, öğrenci eğitimine olumsuz etkileri olduğu belirtilerek resmi yasaklama getirildi

Ekleme: 6.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 6.12.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı
Türkiye genelinde birçok okulda 'sınıf annesi' olarak görevlendirilen velilere yönelik MEB tarafından resmi bir uyarı yapıldı. Bakanlık, bu kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve hatta zaman zaman derslere müdahil olduğuna dair şikayetler aldı.

EĞİTİM ORTAMINA MÜDAHALE SORUNU

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife Seçer tarafından valiliklere gönderilen yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesinin eğitimin niteliğini bozduğu ve pedagojik ilkelere aykırı olduğu vurgulandı. Ayrıca, sınıf anne uygulamasının mevzuatta yeri olmadığına dikkat çekildi ve valiliklere bu uygulamalara izin verilmemesi ve okulların bu konuda uyarılması talimatı verildi.

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

TARTIŞMALARA YOL AÇAN BİR UYGULAMA

Sınıf anne uygulaması, özellikle öğretmenlerin önüne geçtiği eleştirilere yol açmıştı. Bazı veliler ve öğretmenler, bu uygulamanın okuldaki işleri kolaylaştırdığı ve daha iyi bir iletişim sağladığına inanırken, eleştirenler ise öğretmenlerin profesyonelliğine müdahale edildiğini savundu.

Ayrıca, bazı sınıf annelerinin Öğretmenler Günü'nde yüksek miktarda para toplaması ve veliler arasında gruplaşma yaratması da tepkilere neden oldu. Son olarak, bir öğrenci ile sınıf annesi arasındaki tartışma da gündem olmuştu.
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Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

Valiliklere yazı gönderildi: Gerekli tedbirler alınsın! MEB’den 'sınıf annesi' uygulaması kararı

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