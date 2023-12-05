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İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 5.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 5.12.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik çalışma yapıldı.

14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

12 kişi yakalandı

İzmir dahil 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Firari 2 şüpheliye yönelik çalışma sürüyor.
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