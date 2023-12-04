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PKK'ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 Operasyonu'nda 1’i kırmızı kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz
Ekleme: 4.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 4.12.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
PKK'ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz
Mardin'in Dargeçit kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 operasyonunda kırmızı kategoride aranan Rodi Hayri Orhan Elma ile birlikte 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler yaşanan çatışma sonrası kaçamayacaklarını anlamaları üzerine kendileri patlattıkları öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, şehit düşen asker ve güvenlik görevlerimize yönelik saldırı talimatı verdiği tespit edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , şehitlerin kanının yerde kalmadığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA tarafından içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başladı.

TERÖRSİTLER KENDİLERİNİ PATLATTI

Şüpheli aracın Dargeçit-Midyat karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edidi. Mardin İl Jandarma Komutanlığının zırhlı araç unsurları ile Kahramanlar-32 operasyonu başlatıldı. Zırhlı araçlar, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada araç içerisinden zırhlı araçlara ateş açıldı. Yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlattı.

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde Kırmızı kategoride yer alan Rodi Hayri Orhan Elma adlı teröristin olduğu belirlenirken diğer teröristin de kimlik belirleme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

MEHMETÇİĞE SALDIRI EMRİNİ VERDİ

Etkisiz hale getirilen; terörist Rodi Hayri Orhan Elma'nın 2si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 şehidimizin olduğu ve 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere, 12 yaralımızın olduğu 4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Teröristin talimatını verdiği eylemlerin, Şırnak'ın İdil İlçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 2019 yılında Astsubay Mehmet Yalçın'ın yaralanması olayı, Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında 2019 yılında Jandarma Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP'li saldırı sonucu yaralanması olayı gerçekleştirildiği belirlendi.

Şırnak'ın İdil ilçesi kırsalında 2019 yılında Oyalı-Karalar yolu üzerinde araç içerisinde 2 vatandaşın şehit edilmesi olayı, Şırnak'ın İdil ilçesi Çığır köyünde 24 Nisan 2023 tarihinde 3 vatandaşa yönelik silahlı saldırı olayında 1'nin şehit edilmesi 2'sinin yaralanması olayı olduğu tespit edildi.

ŞEHİTLERİMİZ KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz'şeklinde açıklamada bulundu.
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