Gemlik sarsıldı! Yalova'da deprem nedeniyle eğitime ara verildi

Türkiye, depremle sarsıldı.AFAD, Marmara Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.Büyük korkuya neden olan afet, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.Depremin merkezinin ise Gemlik Körfezi olduğu açıklandı.Ekipler, saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilirken herhangi can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.Çalışmalar devam ederken velilerin beklediği haber de geldi.Depremin hissedildiği Yalova'nın Armutlu ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.