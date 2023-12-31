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Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

2023, Türkiye'nin enerji, savunma sanayii ve ulaşım başta olmak üzere birçok alanda dev eserlerin hizmete girdiği bir yıl oldu. Togg, KAAN ve Anka-3 gibi göğüs kabartan projelerin yanı sıra petrol, doğalgaz ve nükleer santral adımları 2023'e damga vurdu

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi
Ekleme: 31.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını doldurduğu 2023, her alanda büyük atılımların gerçekleştiği bir yıl oldu. Savunma sanayii, ulaşım, ihracat, teknoloji ve ekonomik hamlelerin peş peşe geldiği 2023'te, Türkiye'nin gücüne güç katan eserler hizmete sunuldu.

60 yıllık yerli otomobil rüyası gerçeğe dönüştü ve Togg'un ilk teslimatı yapıldı. İlk SİHA gemisi TCG Anadolu denize indirildi. Karadeniz doğalgazı Filyos'ta karayla buluştu.

Enerjide bağımsızlığın fitilini ateşleyecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıt verildi. Şırnak'ta petrol sevinci yaşandı. Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN piste çıkarken, insansız savaş uçağı Anka- 3 ilk uçuşunu yaptı. İşte o eserler:

İHRACATTA REKOR

Türkiye 2023'te ihracat açısından da önemli bir yıl oldu. İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4.4 milyar dolara çıkaran sektör, kasım ayı itibarıyla 4.8 milyar dolar rakamına ulaştı.

Böylece savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı. Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artırdı. Savunma ve havacılık sanayiinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5.5 milyar doları buldu.

HER ALANDA ZİRVEYE

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

TOGG
3 Nisan 2023'te yerli ve milli otomobilimiz Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapıldı.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

TCG ANADOLU
10 Nisan 2023'te dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, göreve başladı.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

İMECE
15 Nisan 2023'te metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, uzaya fırlatıldı.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF
19 Nisan'da, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkânlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, törenle raylara indirildi.

KAAN
1 Mayıs'ta Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, TUSAŞ'ın Ankara'daki yerleşkesinde ilk kez piste çıktı.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

YENİ NESİL ALTAY TANKI
23 Nisan'da Yeni Nesil Altay Tankı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TSK'ya teslim edildi.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

ANKARA-SİVAS YHT HATTI
26 Nisan'da Ankara'dan Sivas'a ulaşımı 2 saate indiren Ankara- Sivas YHT Hattı, törenle hizmete girdi.

İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI ANKA-3
28 Aralık'ta TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Anka-3 ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

ENERJİDE TARİHE GEÇEN ADIMLAR

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

NÜKLEER
27 Nisan'da ilk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) "nükleer tesis" statüsüne kavuştu.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

DOĞALGAZ
20 Nisan'da, Karadeniz doğalgazı Filyos'ta Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya çıkarıldı.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi

PETROL
2 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'daki toplu açılış töreninde, Cudi'ye 20 kilometre mesafedeki Gabar'da 2 bin 600 metre derinlikte, günlük 180 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.
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Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi
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