  • USD: 29,44 - 29,49
  • EURO: 32,57 - 32,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Uraloğlu, Malatya’yı hızla ayağa kaldıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çeşitli temaslarda bulunma üzere Malatya’ya geldi.

Ekleme: 31.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Bakan Uraloğlu, Malatya’yı hızla ayağa kaldıracağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çeşitli temaslarda bulunma üzere Malatya'ya geldi. Bakan Uraloğlu, Malatya İkizce TOKİ şantiyesinde istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Uraloğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İkizce bölgesinde, 11 bin 131 konut için 46,3 kilometre imar ve bağlantı yolunda 100 iş makinesi ve 195 personel ile çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Depremlerden etkilenen bölgelerde acil durum planlarına uygun hareket ederek, bölgelerin eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projeler hazırlandığını anlatan Uraloğu, '6 şubatta gerçekleşen ve yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Malatya'da 11 bin 131 konut yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olara da, deprem bölgesinde 46,3 kilometre uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 7,5 kilometrelik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 4,5 kilometrelik kesimi ise terasman seviyesine getirdik' dedi.

ALTYAPIYI ŞUBAT 2024 SONUNDA BİTİRECEĞİZ

Altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 185.000 metreküp toprak işi yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, '1.000 metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşedik. Yolumuzun üstyapı çalışmalarına da başladık. Şubat 2024 sonu itibarıyla 9,4 kilometre yolu altyapıları ile birlikte bitirmeyi hedefliyoruz.'

2024 YILINDA DA 12 MİLYAR LİRA HARCAMA YAPMAYI PLANLIYORUZ

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rezerv Alanlarının İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğu Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi. Bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38.000 konutun toplam 180 km uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik.
Mehmet Şimşek: 2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl olacak
Mehmet Sevigen'den CHP'ye zehir zemberek sözler!
Katil İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na ölüm yağdırdı! Çok sayıda ölü var; onlarca kişi enkaz altında
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni gözcüsü: Türkiye'de de ilk kez envantere girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Türkiye Yüzyılı'na yakışan gurur abideleri! 100. yıl dev eserlerle inşa edildi
Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı: Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçten haberi var mıydı? Rıdvan Dilmen açıkladı
MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Türk Diplomat Köse'nin faili terörist hava harekatında öldürüldü
2024'te Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor! TCMB'ye gelecek düzenlemeler
Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte 2024 maaş zammı tablosu! En düşük memur ve SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?
İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’dan Mansur Yavaş’a ağır sözler: Haramzade bunlar!
İsrailli aktivist siyonist sansürü ifşa etti! Soykırım ordusunun Gazze’ye saldırılarını protesto ettiği için taciz edildi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den Başkan Erdoğan'a yeni yıl tebriği: Dikkat çeken işbirliği vurgusu!
Süper Kupa provokasyonuna 2 gözaltı kararı
Mansur Yavaş’tan bir skandal daha: Oy vermeyen mahalleliye su ve asfalt yok!
Yılmaz Tunç açıkladı! Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma
Meteoroloji açıkladı: 31 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 31 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Yılbaşında kar yağacak mı?

31 Mart yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte adım adım seçim takvimi

31 Mart yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte adım adım seçim takvimi

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

Şehir büyüklüğünde göktaşı dünyaya yaklaşıyor! 'Şeytan Kuyruklu Yıldız' o tarihte patlayacak

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

‘Kız kardeşime eş arıyorum!’ Telefonlara gönderilen bu mesaja dikkat!

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor

Suyun dibinde parlarken bulundu değerine paha biçilemiyor