Emniyet'te FETÖ operasyonu: 445 kişi açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aktif görevde olan ve FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 445 emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.

FETÖ ile mücadele duraksamadan devam ediyor.



Bu kapsamda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aktif görevde olan ve FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 445 emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.



Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:



Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.



Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz.