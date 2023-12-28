Çanakkale’de feci kaza! İki sevgili kaza kurbanı oldu…

Çanakkale bu sabaha korkunç bir kazaya uyandı. Yenice ilçesinde akşam saatlerinde kız arkadaşıyla şehir turuna çıkan Melih Türk, dönüş yolunda park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Aracın hurda yığınına döndüğü kazada Melih Türk ve Betül Kuru olay yerinde hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün gece 01:00 sıralarında Yen Ortaokul sokak üzerinde bulunan küçük sanayi sitesinde babasının elektrikçi dükkanında çalışan Melih Türk (22) akşam yemeğinin ardından otomobiliyle dışarıya çıktı.Akşam saatlerinde kız arkadaşı Betül Kuru'yu da (20) yanına alan Türk, şehir turu atmaya başladı.Gecenin ilerleyen saatlerinde dönüş yoluna geçen Türk, Küçük Sanayi Sitesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir tıra arkadan çarptı. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan gençlerin imdadına çevredekiler yetişti.Olay yerine kısa sürede kaza kırım araçları ve sağlık ekipleri yetişirken sıkışan otomobilden çıkartılan Melih Türk ve Betül Kuru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.Talihsiz gencin cenazeleri otopsi için Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.