CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in '81 ile 81 aday' çıkışı sonrası harekete geçen CHP, İYİ Parti'nin içini boşaltmak için girişimlere devam ediyor. Peş peşe istifaların perde arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu belirten Akşener, 'savaş ilanı' yapmış, İmamoğlu ise 'haddini aşma' cevabını vermişti. Tüm gelişmelerin ardından CHP, İYİ Parti teşkilatını da yanında çekmeyi başardı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, il ve ilçe teşkilatlarından İYİ Parti üyelerine istifa edin SMS'leri yollandığını duyurdu.31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin ittifak çağrılarına kulak tıkayan Meral Akşener, İYİ Parti vekillerini kızdırdı. Peş peşe istifa haberleri ile adete deprem yaşayan İYİ Parti'de krizin yeni adı istifa SMS'leri oldu. İstifa dalgasının parti içinde yarattığı bir kriz de üyelere gönderilen 'istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği' konusunda gönderilen bilgilendirme mesajı oldu.Sosyal medya hesabından o mesajlara ait bir örneği paylaşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, 'Gerekli tedbiri alıyoruz' dedi. İstifa mesajında ise, 'Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İyi Parti'den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu menüsünden İyi Parti'den istifa edebilirsiniz' yazıyor.' ifadeleri yer aldı.Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, 'Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz' ifadelerini kullandu. Ayrıca Kavuncu, 'Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!' ifadelerini kullandı.