  • USD: 29,13 - 29,19
  • EURO: 32,07 - 32,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!

Peş peşe gelen istifalar ile kaos dönemine giren İYİ Parti'de istifa dalgasının parti içinde yarattığı bir kriz de üyelere gönderilen "istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği" konusunda gönderilen bilgilendirme mesajı oldu. Gönderilen SMS'lerden birini paylaşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz" dedi.

CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!
Ekleme: 22.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in '81 ile 81 aday' çıkışı sonrası harekete geçen CHP, İYİ Parti'nin içini boşaltmak için girişimlere devam ediyor. Peş peşe istifaların perde arkasında Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu belirten Akşener, 'savaş ilanı' yapmış, İmamoğlu ise 'haddini aşma' cevabını vermişti. Tüm gelişmelerin ardından CHP, İYİ Parti teşkilatını da yanında çekmeyi başardı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, il ve ilçe teşkilatlarından İYİ Parti üyelerine istifa edin SMS'leri yollandığını duyurdu.

İSTİFA SMS'LERİ
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin ittifak çağrılarına kulak tıkayan Meral Akşener, İYİ Parti vekillerini kızdırdı. Peş peşe istifa haberleri ile adete deprem yaşayan İYİ Parti'de krizin yeni adı istifa SMS'leri oldu. İstifa dalgasının parti içinde yarattığı bir kriz de üyelere gönderilen 'istifa etmek istenirse ne yapmaları gerektiği' konusunda gönderilen bilgilendirme mesajı oldu.

CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!

TEK TIKLA İSTİFA
Sosyal medya hesabından o mesajlara ait bir örneği paylaşan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, 'Gerekli tedbiri alıyoruz' dedi. İstifa mesajında ise, 'Sayın üyemiz, İstanbul milletvekilimiz Salim Ensarioğlu ile Diyarbakır İl Teşkilatımız İyi Parti'den istifa etmiştir. Siz de istifa etmek isterseniz e-devlet üzerinden Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu menüsünden İyi Parti'den istifa edebilirsiniz' yazıyor.' ifadeleri yer aldı.

CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!

'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ'
Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, 'Bu tip mesaj gönderilenlerin sayısı artıyor. Gerekli tedbiri alıyoruz' ifadelerini kullandu. Ayrıca Kavuncu, 'Bunların sebebi de çok belli, önceki akşam katıldığım canlı yayında gerçek sayıları ve gerekçelerini açıklayınca delege ve siyaset ağalarının üyelerimizi maraba zannettiği gerçeği de ortaya çıktı. Bu siyasi düzeni, eskimiş siyaset anlayışını değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu çağa uygun bir Siyasi Partiler Kanunu'ndan ve demokrasinin daha fazla dijitalleştirilmesinden geçiyor. İradeniz kimsenin ipoteği altında değil, hür ve müstakil budur!' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde
Borsa İstanbul'da flaş gelişme: Yeni endeks duyuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Güven arttı, TL varlıklara ciddi bir talep var
CHP teşkilatları da ele geçirdi! İYİ Parti'de SMS krizi patlak verdi: Tek tıkla istifa!
İYİ Parti'de istifalar bitmiyor! 49 kişilik il teşkilatından dikkat çeken açıklama
Özgür Özel Başkan Erdoğan’a tazminat ödeyecek
CNN dehşet veren yıkımı anlattı! Gazze’ye delik deşik olmuştu: Bin kiloluk yüzlerce bomba devasa kraterler yarattı!
Ali Babacan, Meclis kürsüsünde Kürtçe konuşan DEM Partili vekillere destek verdi
CHP'li belediyelerde her gün yeni bir skandal! Kadıköy Belediyesi'ne haciz şoku! Ödeme yapmayınca belediye binasında ne varsa aldılar
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Meral Akşener'e: Bugün savaş açtıklarınıza dün memleketi teslim ediyordunuz
Bakan Özhaseki Cumartesi gününü işaret etti: Büyük müjdelerle başlatmış olacağız
Çağrı yapıldı: Mescid-i Aksa’ya akın! Kudüs’te katliamın ve işgalin gölgesinde 11. Cuma
İYİ Parti'de iki ilde 400 kişi istifa etti!
İyi Parti'de krizin adı: Mansur Yavaş! Pazarlıklar ifşa oluyor... Yeni istifalar ve görevden almalar yolda!
Enerjide yeni dönem! Dışa bağımlılık azalıyor
Zehir tacirlerine büyük darbe! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi: Enflasyon ivme kaybediyor
Mansur Yavaş’ın Etimesgut oyunu! CHP’lilerden o isme tepki gecikmedi: Bize verin!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti açılıyor! Başkan Erdoğan da katılacak
Eren Erdem'den Halk TV itirafı! CHP ayda kaç para veriyordu?
Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem

Gece gizlice geliyorlar, kimse duymuyor! Köyde büyük gizem

Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

E-Devlet’ten miras sürprizi: Hemen kontrol edin! Sizin de hiç bilmediğiniz varlıklarınız olabilir!

E-Devlet’ten miras sürprizi: Hemen kontrol edin! Sizin de hiç bilmediğiniz varlıklarınız olabilir!

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

8 bin 500 yıllık keşif! Çatalhöyük’te tespit edildi: Acıyı ve ağrıyı dindirmek için yaptıkları şaşırttı

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Marmara depremi hakkında ezber bozan açıklama! 2 bin yıllık suskun fay uyandı mı?

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi

Trabzon'da 'DRAKULA' alarmı! 20 mahalleye yayıldı uzmanlardan acil uyarı geldi