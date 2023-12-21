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Eski kocası kalbinden bıçakladı! Burcu Ayda'nın son mesajı ortaya çıktı: Ölümüm…

Bursa'da uzaklaştırma kararı biten eşi Mustafa Ali Ayda, dehşet saçtı. Boşandığı eşi Burcu Ayda'yı kalbinden bıçakladı. 4 çocuk annesi genç kadının öldürülmeden önce ailesine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı: Ölümüm…

Ekleme: 21.12.2023 - 11:39 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
Eski kocası kalbinden bıçakladı! Burcu Ayda'nın son mesajı ortaya çıktı: Ölümüm…Kadın cinayetinin son adresi Bursa'ydı. Burcu Erdanlı, 2014'te tanıştığı Mustafa Ali Ayda ile evlendi. Çiftin 9 yıl içinde 4 çocuğu dünyaya geldi. Bu süreçte uyuşturucu kullandığı iddia edilen Mustafa Ali Ayda'nın uyguladığı şiddet ve hakaretlere dayanamayan Burcu Ayda, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunarak, 9 yıllık eşi hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı.

ANNEANNESİNİN YANINA SIĞINDI AMA…

Anne ve babası Yozgat'ta yaşayan Burcu Ayda, çocukları Z.A. (9), B.A. (6), Ü.A. (5) ve Y.A. (2) ile Bursa'daki anneannesinin evine sığındı. İddiaya göre; hakkındaki uzaklaştırma kararı biten ve eşinin kaldığı anneannesinin evine giden Mustafa Ali Ayda, 'Değiştim artık sana ve çocuklarıma zarar vermeyeceğim. Evimize gidelim' dediği Burcu Ayda'yı ikna etti. Çift, 4 çocukları ile Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'taki evlerine döndü.

Eski kocası kalbinden bıçakladı! Burcu Ayda'nın son mesajı ortaya çıktı: Ölümüm…



ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE…

Mustafa Ali Ayda, hakkındaki uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra, 17 Aralık'ta saat 04.30 sıralarında eşini çocuklarının gözü önünde sol göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Burcu Ayda'nın ve çocuklarının çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşuları, kadını kapının girişinde kanlar içinde yatarken gördü.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Ayda'yı dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı, o anlar cep telefonu ile görüntüledi. 4 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

'MUTFAĞA SU İÇMEYE GİDİNCE…'

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan Mustafa Ali Ayda'yı olaydan 8 saat sonra Osmangazi ilçesindeki bir fırının bodrum katında yakaladı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Ayda, ilk ifadesinde, ailevi nedenler yüzünden çıkan tartışmanın ardından Burcu Ayda'yı bıçakladığını itiraf etti.

'O gece kendisi ile konuşmak istedim. Bağırıp, hakaret ettikten sonra mutfağa su içmeye gidince ben de onu bıçakladım' dediği öğrenilen Ayda, tutuklandı.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Burcu Ayda'nın, öldürülmeden bir süre önce yengesi Leyla Erdanlı ile akrabalarına, yaşadığı sıkıntıları anlatıp, 'Benim ölümüm Ali'nin elinden olacak. Bunu biliyorum ve çok korkuyorum' dediği öğrenildi. Kızının ölüm haberini Yozgat'ta öğrenince Bursa'ya gelen baba Mustafa Erdanlı da 'Kızım, 4 sene önce bana bir mesaj atmıştı, 'Baba, beni kurtar' yazıyordu. Aradığımda telefona kızım yerine akrabaları çıkıyordu.

Telefonda bana, 'Amca bir sorun yok' diyorlardı. Evine gittiğimde bir sürü kişi toplanmıştı. Beni Burcu ve Mustafa Ali ile görüştürdüler. Mustafa'nın babası ve amcası, 'Mustafa'yı tedavi ettireceğiz, kızın bize emanet, kızının kılına zarar gelmeyecek, söz veriyoruz' demişlerdi. Sonrasında ben de 'Kızım, sığınma evlerine başvur ya da gelip alayım' dedim. Kızım da 'Baba, sana pislik yaparlar' dedi' diye konuştu. Kızının sığınma evine başvurduğunu ancak çocuklarının okulda sene kaybı yaşamaması için vazgeçtiğini söyleyen Erdanlı, 'Sığınma evine başvurmuş, oradaki görevliler de 'Eğer ki buraya gelirsen, çocukların okulları 1 sene boşa gidecek tekrardan başlayacaklar' demiş' dedi.

Eski kocası kalbinden bıçakladı! Burcu Ayda'nın son mesajı ortaya çıktı: Ölümüm…

'CENAZESİNE BİLE YETİŞEMEDİM'

Kızının sömestir tatili için torunları ile Yozgat'a geleceğini ancak acı haberi aldığını belirten Erdanlı, 'Kızımın yaşadığı rahatsızlığı biliyorum. Bundan 20 gün önce kendisi ile telefon konuşması yaptım. Burcu bana, 'Baba Yozgat'a geleceğim. Çocuklarımın okulunun sömestir tatiline girmesini bekliyorum' dedi. O gelemedi. Acı haberi duyunca ben Bursa'ya geldim. Kızımın cenazesine dahi yetişemedim' diye konuştu.

'TORUNLARIM O EVDE GÜVENDE DEĞİL'

Anneleri gözlerinin önünde öldürülen 2'si erkek 4 torununun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındığını ancak Mustafa Ali Ayda'nın babası Medeni Ayda'nın, devlet korumasını kabul etmeyerek, torunlarının bakımını üstlendiğini hatırlatan Erdanlı, 'Torunlarım o aile ile kalmasın. Torunlarım o evde güvende değil. Torunlarımın benim gözetimim altında, bir kurumda bakılmasını istiyorum' dedi.
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