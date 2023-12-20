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Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha

İyi Parti’nin eğitim politikaları alanındaki çalışmalarında görev alan eğitimci Prof. Dr. Esergül Balcı, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
Ekleme: 20.12.2023 - 13:47 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
14 ve 28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle çıkan İyi Parti, zor günler geçiriyor...

Kayıp üzerine kayıp yaşayan İyi Parti'de istifalar peş peşe geliyor.

Ana kadrolarda yaşanan istifaların ardından partisine operasyon çekildiğini söyleyen Akşener, rotasını yerel seçimlere çevirmek istiyor.

CHP ile ittifak yapmayarak parti tabanından tepkiler alan Akşener'e bir istifa dilekçesi daha geldi.

Bu defa partinin eğitim politikaları alanındaki çalışmalarında görev alan eğitimci Prof. Dr. Esergül Balcı, ayrıldığını duyurdu.

Prof. Dr. Esergül Balcı, İYİ Parti’den istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha

Balcı şu ifadeleri kullandı;

"Davet üzerine İzmir’den Ankara’ya taşındım"

Sevgili Dostlar, 2018’de hazırladığımız ‘Tarikat Raporu’ nedeniyle, üniversitede yaşadığım baskı ve yıldırma sonrası, mesleki hayatım boyunca sürdürdüğüm Türkiye’nin aydınlanma mücadelesini, siyasi düzlemde daha etkin olarak sunabilmek adına, emekliye ayrılmak zorunda kaldım.

Eğitim Politikaları alanındaki çalışmalarıma devam etmek ve bu çalışmaların politik alanda uygulanmasını sağlamak amacıyla; ülkemizde her alanda ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesinde başarılı olacağı ümidiyle, İYİ Parti’de görev aldım.

Bu nedenle, davet üzerine İzmir’den Ankara’ya taşındım. Akademik çalışmalarımın yanı sıra partinin bana verdiği görevleri de yerine getirdim.

"Partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturulmakta"

Bugün geldiğimiz aşamada; partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturulmakta, kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır.

Türkiye, artık aydınlıkla karanlık arasındaki uçurumun kenarındadır. Bu nedenle ülkemizin ne çelişkili politikalara ne de “kaybet- kaybettir” tarzındaki yaklaşımlara tahammülü yoktur.

Ömrünü Cumhuriyet ve Devrimlerine adamış bir ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak, aynı ilkelere bağlı şekilde siyasi-sosyal vb. çalışmalarımı sürdürme kararlılığındayım. Bu ilkelerin gerçekleşmesine engel olduğu izlenimi veren, bir siyasi yapı ve anlayışın içinde yer almam mümkün değildir.

Bu bağlamda, ayrıca partiye katkı yapabilme amacımın
gerçekleşmeyeceğini ve buna olanak verilmeyeceğini de fark etmiş bulunmaktayım. Söz konusu gerekçelerle, İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim. Saygılarımla.

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