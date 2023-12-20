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AK Parti’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi: TSK'ya değil Kandil’e söz söyleyin

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlar nedeniyle Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i tehdit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP'nin, bugün çok farklı bir konumda olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Sayın Özel, siz Türk Silahlı Kuvvetlerine, onların komutanlarına, Mehmetçiğimize söz söyleyeceğinize Kandil'e, onlarla hareket edenlere söz söyleyin" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 20.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
AK Parti’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi: TSK'ya değil Kandil’e söz söyleyin
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda yaşananlar sonrası büyük bir skandala imza atarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i hedef aldı. Özel, 'Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz.' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özel'in skandal açıklamasına tepki göstererek, Sayın Özel, siz Türk Silahlı Kuvvetlerine, onların komutanlarına, Mehmetçiğimize söz söyleyeceğinize Kandil'e, onlarla hareket edenlere söz söyleyin' ifadelerini kullandı.

AK Parti’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi: TSK'ya değil Kandil’e söz söyleyin

'HADDİNİ AŞTI'

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşananlar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e ilişkin ifadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel'in çarpıtma yaparak, disiplin soruşturmasını kendisi yapıyormuş ve yargıya intikal eden süreci yöneten kişiymiş gibi hüküm verdiğini dile getiren Akbaşoğlu, Özel'in, Türk Silahlı Kuvvetlerini, Mehmetçiği ve Mehmetçiğin sıralı amirlerini rencide edici, haddini aşacak sözler söylediğini, bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.

AK Parti’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi: TSK'ya değil Kandil’e söz söyleyin

'CHP MESELELERİN ÖZÜNÜ ÇARPITIYOR'

Akbaşoğlu, 'Sayın CHP Genel Başkanı, 31 Mart'ta yaşayacağı hezimeti şimdiden öngördüğü için bunun telaşıyla gündem değiştirme ve belirli bir süredir kurumsal olarak ortaya koydukları kaotik söylem ve eylemlerle bir psikolojik harekatı yürütmenin peşinde. CHP'nin, meselelerin özünü çarpıtarak ortaya koyduğu olayları, yargı ve disiplin süreci net şekilde açığa kavuşturacak.' dedi.

'KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYOR'

Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda 10 Kasım anmasında yaşananlara ilişkin iddialarla ilgili TSK içerisinde disiplin soruşturmasının başlatıldığını ve olayın yargıya intikal ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, Özel'in durumu çarpıtarak, olaya karışanlarla ilgili farklı farklı değerlendirmeler yaparak, hükümler vererek kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını söyledi.

'KANDİL'E SÖZ SÖYLEYİN'

AK Parti'li Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

'Atatürk'ün kurucusu olduğu CHP, bugün çok farklı bir konumdadır. Sayın Özel, siz Türk Silahlı Kuvvetlerine, onların komutanlarına, Mehmetçiğimize söz söyleyeceğinize Kandil'e söz söyleyin. Onlarla hareket edenlere söz söyleyin. Siz değil misiniz bütün vatandaşlarımızın esenliği için, Türk, Kürt, Arap bütün bölge halklarının esenliği için terörle mücadeleyle ilgili tezkerelere 'Hayır' diyen. Kimsenin sizden Atatürkçülük öğreneceği falan yok. Siz gardırop Atatürkçülüğünü temsil edenlersiniz. Önce Atatürkçülüğü siz öğrenin. Ne demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 'İstiklali tam, tam bağımsız Türkiye. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmış Türkiye' ve 'İstikbal göklerdedir' diyen bir Atatürk. Bunları gerçekleştiren bir iktidarız biz. Atatürkçülüğü sizden de öğrenecek değiliz.'

AK Parti’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi: TSK'ya değil Kandil’e söz söyleyin

ÖZGÜR ÖZEL'E: OLAYIN HAKİKATİNİ ÖĞRENİN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'tam bağımsız Türkiye'nin millet ve devletin kaynaşmasıyla ortaya konulduğunu kaydeden Akbaşoğlu, Türkiye'siz bir denklemin kurulamaz hale gelindiğini ifade etti. Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

'Buradan Sayın Özel'e şunu ifade etmek isterim, asılsız iddialardan hareketle bizlere dönük saldırılarınıza son verin. Olayın hakikatini öğrenin ve hakikatin nasıl neticeleneceğini bekleyin, buna dair de ondan sonra yorumunuzu yapın. Kimsenin kafasını çelecek ve her olayı kendine dönük istismar edecek bir noktayı getirip olayların aslını, özünü, hakikatini çarpıtmayın.'

AK Parti’den CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi: TSK'ya değil Kandil’e söz söyleyin

'BAKANLIĞIMIZ GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPMIŞTIR'

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Akbaşoğlu, olayları kendi siyasi hedefleri doğrultusundan çarpıtmaya kimsenin hakkının ve yetkisinin olmadığını söyledi.

Akbaşoğlu, 'Olaylarla ilgili Milli Savunma Bakanlığımız gerekli açıklamayı yapmıştır. Kamuoyu ile bu paylaşılmıştır. Bu konuda belirli bir amaca mebni olmak üzere bir kaotik ortam oluşturmaya dönük CHP yönetiminin söylemlerini bütün milletimiz takip ediyor.' dedi.

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