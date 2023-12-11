TÜİK Ekim 2023 işsizlik oranını açıkladı! İşsizlik 8,5'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait işsizlik oranını açıkladı. Eylül ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,1 seviyesinde bulunuyordu. Ekimde ise bu rakam yüzde 8,5 oldu.Türkiye'de işsizlik ekimde yüzde 8,5 ile Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca ekim verisi ile birlikte işsizlik oranı 5 aydır tek hanede kalmayı sürdürdü.İşsiz sayısı 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişiye gerilediHanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu.İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.