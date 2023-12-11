Dilan Polat’a kötü haber: Savcılık o başvurusu hakkında karar verdi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kısa sürede milyonerliğe ulaştı. 'Enercii' diyerek etrafa paralar saçtı. Katıldığı bir programda günde 750 bin TL harcadığını açıkladı. İşte bu sözleri üzerine hakkında inceleme başlatıldı. Eşi Engin Polat ile birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. Ancak cezaevine girmeden önce sosyal medyadan kendisine hakaret edenlere dava açtığı ortaya çıktı. Savcılık ise kararını açıkladı.

Dilan Polat, kısa sürede doğum fotoğrafçılığından milyonerliğe ulaştı.Kendi markasını kurdu, güzellik salonları açtı. Lüks araçları, gösterişli villası, jeti ve helikopteriyle hava attı. Altın tozlu kahvesini yudumlayarak 'Ayda 750 bin TL harcıyorum' açıklamasını yaptı.İşte bu sözleri, Türkiye'yi sarsan fenomenler operasyonunu başlattı.MASAK'ın yaptığı incelemenin ardından Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma açıldı. Gözaltına alınan ikili tutuklanarak cezaevine yollandı.Soruşturma sürerken, Dilan Polat hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Öyle ki sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce kendisi hakkında olumsuz yorum yapanlar için suç duyurusunda bulunduğu anlaşıldı.Tutuklanmadan önce sosyal medyadan pek çok kişiye üstü kapalı şekilde hakaret eden Dilan Polat, kendisine yönelik eleştiriler hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı.'Ağzında ne geveliyorsun', 'Hesap vereceksin' diyene de dava açan Dilan Polat, ne yazık ki umduğunu bulamadı.Savcılığın o yorumlar için 'Hakaret sayılmaz' diyerek takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı.