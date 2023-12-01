Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Kurallara uymayanlar yandı

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibari ile başladı. Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2 bin 568 lira ceza uygulanacak ve sürücülere 10 ceza puanı verilecek.

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibari ile başladı. Ekipler de denetimdeydi. Otobüs, kamyon, kamyonet gibi ticari araçları durduruldu, sürücülerinin kış lastiği takıp takmadığı kontrol edildi.Kış aylarında, kar, buz ve yağmur gibi olumsuz hava koşullarında, araçlarda kış lastiği kullanmanın can ve mal güvenliğini sağlamaya yardımcı olacak uygulama 1 Nisan 2024'te sona erecek. Kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.OTOGAR ÇIKIŞINDA DENETİM NOKTASIİstanbul Trafik Şube Müdürlüğü, 1 Nisan 2024'e kadar devam edecek zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla otogar çıkışında denetim noktası kurdu. Şehirler arası kara yollarında yolcu taşımacılığı yapan ticari taşıtlarda kış lastiği denetimi yapan ekipler, otobüslerdeki lastiklerin derinliğini ölçtü. Ekipler, yolculara ise emniyet kemeri kullanmanın öneminden bahsederek broşürler dağıttı.