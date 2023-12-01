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Ümraniye'de panik: Mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı!

İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar yaşandı... 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Ekleme: 1.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 1.12.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Ümraniye'de panik: Mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı!Kazım Karabekir Mahallesi Sevgiseli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede dün saat 16.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yoğun duman nedeniyle üst kattaki dairede yaşayanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de panik: Mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı!

MAHALLELİ MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ KURTARDI
Mahalleli ekipler gelene kadar bir yandan hortumlarla yangına müdahale ederken, bir yandan da üst kattaki dairede mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar binanın arka tarafından dairenin camını kırarak mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bir kişiye ambulans içinde müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından binada duman tahliyesi yapıldı.

Ümraniye'de panik: Mahsur kalan 2 kişiyi komşuları kurtardı!

"CANIMI ZOR KURTARDIM"
Yangında mahsur kalan Sevda Oktay "Ben canlı canlı yaşadım. İçerdeydim, canımı zor kurtardım. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Ya elektrikten ya sobadan çıkmış olabilir. 2'nci kattaydık. Vatandaşlar bizi camdan aldılar aşağıya indirdiler. Yanacaktık yoksa" diye konuştu. Yangını görerek yardıma koşan komşuları Ünal Keküllüoğlu ise, "Dumanları görünce itfaiye gelene kadar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Kapıyı kırdığımızda simsiyah duman üst katlara çıkmıştı. Mahsur kalanları arka taraftan indirdik" dedi...
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