Türkiye'den Tiktok'a yaptırım sinyali! Ceza yatırımı masada… TBMM karar verecek

Son zamanlarda Tiktok platformunda çekilen videolar ahlak sınırlarını zorlamaya başlarken seviyesiz ve çirkin içerikler toplumu rahatsız etmeye başladı. BMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. BMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Tiktok temsilcisinin Meclis'e geleceğini açıkladı. Türkiye, Tiktok'a yaptırım uygulayabilir.Yayman, 'TikTok denilen bir dijital ağın, Türkiye'de bizim ananemize, kültürümüze, örfümüze, dinimize ve hiçbir toplumsal norma uymayan tavrını asla kabul etmiyoruz; kınıyorum, lanetliyorum. Bu konuda yargıyı göreve çağırıyorum. Bunları, bizim aile yapımızın temeline dinamit koyan uygulamalar olarak görüyoruz.' dedi.TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, sözlerine şu şekilde devam etti; 'Tam da bu noktada TikTok'un Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisini Türkiye'ye çağırdık; 7 Aralık 2023'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gelerek TikTok'taki çok büyük tartışmalara yol açan, milletimizin asla tasvip etmediği, sokakta çok büyük reaksiyona yol açan uygulamalar hakkında bize açıklamalarda bulunacak. Komisyon olarak sosyal ağların, kadınlara, çocuk istismarına yönelik, insan haklarına aykırı uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Dijital ağların müstehcenliği ticari boyuta taşımasına, zararlı içerik üretmesine, hiçbir normu tanımamasına, hiçbir ahlaki değeri benimsememesine sessiz kalamayız.'Yaptırım konusuna da değinen Yayman, 'TikTok'a kınama cezası, bant daraltma cezası, reklam yasağı dahil olmak üzere cezalar verilebilir. Komisyon olarak böyle bir yetkimiz yok ama teklif etme gücümüz var. Bunları komisyonumuzda değerlendireceğiz.' ifadelerini kullandı.Hüseyin Yayman, bireysel özgürlükler ne kadar önemliyse kamu düzeninin, ailenin, toplumun korunmasının da aynı ölçüde önemli olduğunu vurguladı. Yayman, 7 Aralık'taki görüşmelerinin ardından Komisyon olarak bu konuda bir karar alacaklarını sözlerine ekledi.