Gaziantep'te MİT destekli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.Ekipler, düzenledikleri operasyonda, "terör örgütü içerisinde medya unsurunda ve kadınlara yönelik tebliğ ile emirleri iletmekle görevli" 2 şüpheliyi yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri hakkında adli kontrol kararı verildi.