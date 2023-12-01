Dünyanın en büyüğünü yakaladı! Yılda sadece bir kez... Kilosuna inanamayacaksınız

Dünyanın en büyük nehir balığı olan Arapayma yılda sadece bir kez yakalanıyor. Amazon'da görülen ve 3 metre uzunluğa kadar ulaşabilen bu nehir balığını yakalamak bir hayli zor... Öyle ki balık tutkunları tarafından özel yöntemler geliştirilerek yakalanabiliyor. Arapaymaların ağırlıkları 100-200 kilogram arasında değişiyor. İşte Arapayma avından şaşkına çeviren görüntüler...