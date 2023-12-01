Dünyanın en büyüğünü yakaladı! Yılda sadece bir kez... Kilosuna inanamayacaksınız
Dünyanın en büyük nehir balığı olan Arapayma yılda sadece bir kez yakalanıyor. Amazon'da görülen ve 3 metre uzunluğa kadar ulaşabilen bu nehir balığını yakalamak bir hayli zor... Öyle ki balık tutkunları tarafından özel yöntemler geliştirilerek yakalanabiliyor. Arapaymaların ağırlıkları 100-200 kilogram arasında değişiyor. İşte Arapayma avından şaşkına çeviren görüntüler...
Dünyanın en büyük nehir balığı Arapayma'yı yakalama süreci görenleri şaşkına çeviyor.
Bu balık türü 200 kiogram ağırlığa ve 3 metre uzunluğa kadar ulaşabiliyor. Ve sadece Amazon'da yaşıyor. Yılda sadece bir kez yakalanabilen Arapayma'yı avlama süreci bir hayli zahmetli...
Öyle ki balık tutkunları tarafından özel yöntemler geliştirilerek yakalanabiliyor.
İşte Arapayma avından şaşkına çeviren görüntüler...