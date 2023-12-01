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Almanya soğuktan kırılıyor: Beş buçuk milyon Alman evini ısıtamadı

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Almanya’da 5.5 milyon insanın maddi yetersizliklerden ötürü evlerini veya dairelerini yeteri kadar ısıtamadığı ortaya çıktı. Sayının bir yılda ikiye katlanması ise dikkat çekti.

Ekleme: 1.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 1.12.2023 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Almanya soğuktan kırılıyor: Beş buçuk milyon Alman evini ısıtamadı
Federal İstatistik Dairesi, geçen yıl maddi nedenlerden dolayı 5,5 milyon insanın parasızlıktan evlerini veya dairelerini yeterince ısıtamadığını açıkladı.

İki kat arttı

Dairenin, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'na göre, durumdan nüfusun yaklaşık yüzde 6.6'sı etkilendi. Bu oran, 2021 yılına kıyasla iki kat artışı işaret etti.

Artışın ana nedeni Ukrayna'daki savaşla bağlantılı olarak artan enerji fiyatları oldu. Evini ısıtamayanların başını tek başına çocuk bakan ebeveynler çekti (yüzde 14,1). Üç çocuklu ailelerde oran yüzde 9.7 olarak istatistiklere yansıdı.

Almanya soğuktan kırılıyor: Beş buçuk milyon Alman evini ısıtamadı
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