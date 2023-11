CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yeni genel başkan belli oldu! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultayda, İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkanlık için yarıştı. Genel başkan adayları Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı. Kılıçdaroğlu 1 numaralı sandıkta, Özel ise 3 numaralı sandıkta oy verdi.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi. CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda devam eden 38. Olağan Kurultayı'nda saat 21.00 itibariyle oy verme işlemine geçildi.Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde 1366 kurultay delegesi, 23 sandıkta tercihini yaptı. Oy verme işlemi saat 23.00 itibariyle sona erdi.CHP'nin genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı.1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapıldı.CHP'nin genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması saat 00.30'da başladı.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci tura kalan genel başkan seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımı devam ediyor. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.Yapılan oy sayımı işleminin ardından açıklanan verilere göre; Özgür Özel 812 oy olarak CHP'nin yeni Genel Başkanı seçildi. Özel'in rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise, 536 oyda kaldı.Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün yapılan 38. Olağan Kurultay'da partinin 8. genel başkanı seçilmiş oldu.Özel, 1974'de Manisa'da doğdu.Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi.25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi.Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.Kurultay sonuçlarının ardından genel başkanlığa veda eden Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum.' dedi.CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yeni genel başkan belli oldu! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktıCHP Kurultayı'nda yarın yapılacak Parti Meclisi (PM) seçimleri için adaylık başvurusu da başladı. PM üyeliği için başvurular bugün saat 17.30'a kadar sürecek. Yarın da 09.30-10.30 saatleri arası eksikliklerin tamamlanması için süre verilecek. CHP'de, PM'ye adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor. Her delege birden fazla aday için oy verebiliyor.Kurultayda kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a selam yolladı. Ardından parti içerisinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere 'değişim' hareketini başlatan isimlere sert çıktı. 'Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi' ifadelerini kullandı.8'li koalisyon ortaklarını da suçlayan Kılıçdaroğlu, oldukça sert ifadeler kullandı: 'Oturduk çalıştık, ortak mutabakatı hazırladık. Sağlıktan tutun, milli eğitime kadar, dış ticaretten tutun teknolojiye kadar hemen hemen her alanda bir ortak mutabakat metni hazırlandı. İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesine gelince, hepinizin malumu olan masadan kalkmalar ve masaya yeniden dönmeler geldi. Fazla ayrıntılara girmek istemiyorum. Ancak şunu söyleyeyim; sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar, sırtımdaki hançerlerdi' ifadelerini kullandı.Son kez CHP Genel Başkan adayı olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksınız, vefalı. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin. İnşallah bir sonraki kurultayda sizlerin arasında oturup ben de seçilen yeni genel başkanımı alkışlayacağım' açıklamasını yaptı.Kıılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de kurultaya hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Özgür Özel konuşmasının hemen başında terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş ve Gezi olaylarının finansörü tutuklu Osman Kavala'ya selam gönderdi.Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söyledi:Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma'da, Zonguldak'ta, Bartın'da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir'de Agrobay'da direnen kadınlara, Silivri'de Bakırköy'de hepimizin yerine yatan Can Atalay'a, Tolga Şardan'a, Osman Kavala'ya, Selçuk Mızraklı'ya, Selahattin Demirtaş'a selam olsun.Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' çıkışına da değinen Özel, 'Elbette kırıldığımız, üzüldüğümüz hususlar oluyor. Biraz önce Genel Başkanımız hançerden bahsetti. Hiç üstüme alınmadım. CHP'de hançer yok, hançerlenecek kimse de yok. Değişimcilere 'Kılıç' çekenin alnını karışlarım.' şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu, CHP'nin dış politikadan sanayiye kadar hiçbir alanda fikir üretemediğini savunan Özel'e ateş püskürdü. Özel'in eleştirileri sonrası söz alan Kılıçdaroğlu, 'Keşke bunları yüzüme karşı söyleseydin. Hala benim ABD'ye, İngiltere'ye niye gittiğimi öğrenmemiş. Hala bundan haberi olmayan bir kişi varsa beni dinlemiyor demektir' ifadelerini kullandı.