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Beyaz Gazete
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Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptığı soykırıma bir kez daha tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze Kasabı olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece ona destek veren herkesin alnına yapışmıştır." dedi. Bu sözler tüm dünyada yankılandı.

Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'
Ekleme: 30.11.2023 - 10:37 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'
İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılarına tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun adını tarihe 'Gazze kasabı' olarak yazdırdığını dile getirdi. Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada yankılandı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Gazzeli kardeşlerimiz 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kalleş saldırılarına maruz kaldırlar. Hastaneleri yerle yeksan edildi, okulları, camileri vuruldu. Sığındıkları kamplar bilerek hedef alındı. Sabiler hünharca katledildi.

Babalara gözü gibi sakındıkları yavrularının parçalarını topladılar. Açık hava hapsihanesine sıkıştırdıkları 2,3 milyon insana adeta soykırım uyguladılar. 50 gün boyunca Gazze'yi yaktılar, yıktırlar. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen her türlü zulmü yaptılar.

7 Ekim'den beri yaşadıkları tam bir cehennemdi. Şehitlerin her birinin rahmetle yad ediyorum.

Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'

NETANYAHU'YA SERT TEPKİ: GAZZE KASABI
Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Sağlık ve eğitim altyapısı tamamen çökmüş durumda. Netanyahu, adını tarihe şimdiden Gazze Kasabı olarak yazdırmıştır. Bu kara leke sadece ona destek veren herkesin alnına yapışmıştır. Gazze'de işlenen insanlık ve savaş suçlarını da Batılı ülkelerin tepkisizliğini de asla unutmayacağız. Bu utanç lekesi temizlenmeyecek.

Bugün de tüm imkanlarımızla Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Son olarak Cezayir seyahatimizde Cumhurbaşkanı Tebun'la, Lübnan Başbakanı Mikati ile bu meseleyi tüm yönleriyle konuştuk. İspanya Başbakanı ile telefon görüşmemizde Gazze'yi ele aldık. Bu konudaki dik duruşu için İspanya'yı tebrik ediyorum.

Yarın BAE'ye gidiyoruz. Dubai ziyaretlerimizde Gazze'yi de ele alacağız. Gazze için neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. İsrail hukuk önünde hesap verecek.

Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri dünyada yankılandı.

France 24 konuya ilişkin haberi 'Erdoğan, Netanyahu'ya 'Gazze'nin kasabı' dedi' başlığı ile okuyucularına sundu. Kullandığı haber dili ile ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne seren France24, Erdoğan 'İsrail'i 'terörist devlet' olarak damgaladı ve Hamas'ı 'kurtuluş grubu' olarak nitelendirdi.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın , 'Netanyahu, adını Gazze kasabı olarak tarihe çoktan yazdırdı' sözlerine ise vurgu yaptı.

Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'

CNBC de aynı başlığı kullandı ve 'Erdoğan, 'Gazze kasabı' olarak adlandırdığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini artırdı' dedi.

Dünya Başkan Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: 'Gazze Kasabı Netanyahu'

Sky News,'Erdoğan Netanyahu'nun Gazze kasabı olduğunu söyledi' başlığını kullandı.
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