Asgari ücret için geri sayım! Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete, ev kadınlarına emekliliğe ve çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesine dair soruları yanıtladı.Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ortak basın toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:Biliyorsunuz, görüşmeler aralık ayında başlayacak. Sosyal diyaloğu ve taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum.Bakan Işıkhan, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin takvimi ile ilgili, şu bilgileri verdi:Bildiğiniz gibi Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Şu an tarih yok. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız. Daha önce kapsam dışı kalan yaklaşık 4 milyon 689 bin emeklimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi almış olacak.'Ev kadınlarına emeklilik hakkı OVP'de ele alacağımız konular arasında'Bakan IşıkHan, ev kadınlarına sigorta konusundaki soruya da şu yanıtı verdi:Çalışmayan kadınlara yönelik bir çalışma, Orta Vadeli Planda ele alacağımız konular arasında. Sayın Cumhurbaşkanımızın hiç bir sözü sözü havada kalmayacak, mutlaka yerine getireceğiz.