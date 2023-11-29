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Son gün! İsrail Gazze'de bundan sonra ne yapacak? Ordu şefi 'Hazırız' diyerek duyurdu

ABD'nin desteğini alarak günlerce Gazze'de sivilleri bombalayan İsrail ile Hamas arasında sağlanan geçici ateşkes bugün sona erecek. İsrailli yetkililerin ateşkesin sona erdiği saniye itibarıyla Gazze'yi yeniden bombalayacaklarını açıklamasının ardından İsrail ordu şefinden kan donduran açıklamalar geldi...

Ekleme: 29.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 29.11.2023 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Son gün! İsrail Gazze'de bundan sonra ne yapacak? Ordu şefi 'Hazırız' diyerek duyurdu
'Ateşkes bir kez daha uzatılacak mı?' sorusu gündemdeyken Siyonist İsrail'den kan donduran açıklamalar geldi. Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın kara harekatı konusunda uyarı yaptığı İsrail ateşkes sonrası ne yapacak?

İsrail Başbakanlık Ofisinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin listesini teslim aldığı bildirildi.

Hareetz gazetesinde yayınlanan haberde 'Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bugün serbest bırakılacak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin listesini aldığını duyurdu.' ifadesi kullanıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesi de Netanyahu'nun ofisinin, 'Liste inceleniyor. Tebligatlar şu anda ailelere iletildi.' ifadelerine yer verdi.

Son gün! İsrail Gazze'de bundan sonra ne yapacak? Ordu şefi 'Hazırız' diyerek duyurdu

İsrail medyası, bugün serbest bırakılacak esirlerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün 'insani ara' verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Son gün! İsrail Gazze'de bundan sonra ne yapacak? Ordu şefi 'Hazırız' diyerek duyurdu

İsrail ile Hamas arasındaki 'insani ara' uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda 'insani ara'nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Katar'da ateşkesin uzatılması için görüşmeler sürerken İsrail ordu şefi kan donduran bir açıklamada bulundu.

Son gün! İsrail Gazze'de bundan sonra ne yapacak? Ordu şefi 'Hazırız' diyerek duyurdu

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, 'Bugün' Gazze Şeridi'nde çatışmanın yeniden başlatılabileceği açıklamasında bulundu.

Hamas'ı dağıtmak için savaşı sürdüreceklerini belirten Halevi, ateşkes günlerini askeri hazırlığı güçlendirmek ve askeri harekatın devamına yönelik planları onaylamak için kullandıklarını belirtti.


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