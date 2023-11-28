AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar! Mansur Yavaş, ANFA'yı batırmış!

Sayıştay'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait şirketlere ilişkin raporuna göre ANFA'nın batırıldığı ortaya çıkmıştı. Belediye'ye ait şirketlerin denetlenmesine karşı çıkmasıyla tepkileri üzerine çeken Yavaş'ın neden denetim istemediği Sayıştay'ın 2022 raporunda ifşa oldu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında önemli açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş'a kar ile devredilen ANFA şirketinin batma noktasında olduğunu belirten Osman Gökçek, Yavaş'a sert tepki gösterdi.ANFA'YI BÖYLE BATIRMIŞLAR!AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, 'ANFA şirketi batmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksiz yönetimi dolayısıyla çok ciddi sıkıntılar çekilmeye başlandı.2017 yılında kâr ve nakit olarak yani ANFA şirketinin kasasındaki kârlılık oranı 130 milyon TL idi. 2017 yılında gayrimenkulleri de yani ANFA şirketinin içerisinde bulunan bir binası var vesaire bunların gayrimenkul değeri de 80 milyon TL civarındaydı. Yine 2017 yılında Büyükşehir Belediyesi ile iş yaptığı için ANFA, içeride bir hak edişi var, o hak edişini de alacak ama o hak edişini daha alamamıştı, sonra ki dönemde bu hak edişi tabi ki aldı, orada da 50 milyon TL'si vardı. Toplamda 260 milyon TL ANFA şirketi, Sayın Mansur Yavaş'a doğru bırakılırken 260 milyon TL kasasında para vardı. Kârdaydı. O zaman kurumuz 3.9'du. Yani dolar kuru 3.9'du. Bu da 66 milyon dolara tekabul ediyor. Sonraki yıllarda Sayın Yavaş bu belediyeyi aldı. Peki, size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Burada gördüğünüz rakamlardan dolayı Mansur Yavaş, dava etti o günkü yönetimi, Gökçek yönetimini. Niye biliyor musunuz? ‘Bu şirket daha fazla kârlılık yapabilir ama bunlar kârlılığı önledikleri için ben savcılığa gidiyorum ve suç duyurusunda bulunuyorum.' dedi.Sayın Mansur Yavaş, ‘260 milyon TL değil de belki 300 milyon, 500 milyon kazanabilir' diye gitti burayı savcılığa şikayet etti. Peki, kendisi devir aldı, bakalım ne yapmış. 2019 yılında bu kasada gördüğünüz 260 milyon gitti, uçtu. Bu bir... 13 milyon TL'de zarar etti. Kâr eden bir şirketi 13 milyon TL zarara götürdü. O günkü parayla 2.3 milyon dolar da zarar etti. Bu birinci zararı...İkinci yıla geldik, yani 2020 yılına... 61 milyon 622 bin lira burada zarar etmeye başladı. Zarar büyüdü, bunun üzerine eklemedi 62 milyon daha zarar etti. Bu ikincisi... Bu da o dönemin kuruna göre 9 milyon dolar gibi bir fiyat. Sonra biz 2021 yılına geldik. 2021 yılında da 73 milyon TL zarar etti. Şirketin zarar ediş şekline bakın. 260 milyon TL kâr eden şirket birinci yıl zarar, ikinci yıl zarar, üçüncü yıl zarar, geldik dördüncü yıla... 2022 yılında da 202 milyon TL... Bu yılın Sayıştay Raporu'nda yazan rakamı veriyorum. Bu yıl Sayıştay Raporu'nda yazan rakam 202 milyon TL'de burada zarar etti. Yani 202 yılının kuruyla 12 milyon dolar. Toplam 98 milyon dolar zarar ettirdi yani 2.8 milyar TL... 3 milyar TL diyelim, geçmişteki parayla üç katrilyon lira Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ANFA şirketini zarar ettirdi.Aziz milletimiz, size ne kadar yalan söylendiğinin ve neler yapıldığını anlayabilmeniz için söylüyorum. Gökçek döneminde ‘buralar daha fazla kâr etmeli' diye savcılığa başvurdu, bizi şikayet etti. ‘Siz Gökçek dönemi, AK Parti dönemi olarak, buradaki fiyat daha fazla kâr edebilir. Bunun için savcılığa başvuruyorum.' dedi. Kendi geldiği hâle bak. Rezil etmiş bırakmışsınız ANFA şirketini. Şuan da Sayıştay Raporları'nda, ANFA şirketi ‘hayatını devam ettiremez, battı' diyorlar. Bu saatten sonra batak bir şirket, bence kurtulabilmesi mümkün değil. Çünkü perişan etmişler belediyeyi. Vurgunlar vurgun üzerine gelmiş, bu zararlar oluşmuş. Şimdi milletin karşısına çıkıyor ‘Ben başarılıyım' diyor.' şeklinde konuştu.