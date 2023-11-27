İstanbul’da aranan 97 hükümlü yakalandı

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik 336 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 97 şahıs gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan şahısların arasında, adam öldürmekten, hırsızlığa dolandırıcılıktan, yağma suçuna kadar birçok suçtan aranan onlarca suçlu cezaevine gönderildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğümüz Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, asayiş suçlarından başta olmak üzere 1 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranmakta olan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla geniş kapsamlı bir operasyon için düğmeye basıldı.Tüm İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla görevlendirilen, 258 ekip, 575 personel ile önceden belirlenen 336 adreste 25 Kasım 2023 günü sabah saat: 07.00 itibariyle operasyon yapıldı.HER BİRİ AZILI SUÇLUYapılan operasyon sonucunda aralarında; Selçuk G.26 Yıl 1 Ay Hırsızlık, Serkan S. 21 Yıl 5 Ay Öldürme Emrah S.23 Yıl Dolandırıcılık, Olcay S.18 Yıl 3 Ay Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kaan K.17 Yıl 9 Ay Hırsızlık ve Erdi B.16 Yıl 10 Ay Gece Vakti Silahla Yağma olmak üzere tamamı kesinleşmiş hapis cezalı aranan toplam 97 şahıs yakalandı. Şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.