Baraj doluluk oranları yüzde 50 arttı! İstanbul’daki barajlarda son durum ne?

Baraj doluluk oranları İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlar sonrası yükseldi. Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17.66'dan yüzde 29.98'e yükseldi. İstanbul'da baraj doluluk oranı bugün yüzde 25.44 seviyesinde seyrediyor. Peki İstanbul'daki baraj doluluk oranları ne kadar? İşte detaylar…İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı hava sistemlerinin ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. İstanbul'da baraj doluluk oranları 14 gün içinde yüzde 17.08'den yüzde 25.44'e çıktı. Yaşanan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı'nda ise bir zamanlar yüzde 10'lara kadar düşen baraj doluluk oranı yüzde 29.98'e yükseldi. En fazla artış ise Elmalı Barajı'nda oldu. Elmalı'da baraj doluluk oranı yüzde 20.92'den yüzde 46.67'e yükseldi.İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, baraj doluluk oranları yükselişe geçti. Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar İstanbul'un barajlarına yaradı. Bugün itibariyle ortalama baraj doluluk oranı yüzde 25.44 olarak ölçüldü. 14 gün önce İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 17.08 olarak ölçülmüştü.İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17.66'dan yüzde 29.98'e yükseldi. Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 2.92'den yüzde 9.37'ye yükseldi. Doluluk oranındaki en fazla artış Elmalı barajında yaşandı. İki hafta önce yüzde 20.32 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 46.67 olarak kayıtlara geçti.İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 47.37 ile Ömerli Barajı oldu. Kuraklık nedeniyle adeta kuruyan Papuçdere barajı yüzde 6.64'lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.Ömerli Barajı %47.37Elmalı Barajı % 46.67Istrancalar Barajı % 40.79Darlık Barajı % 39.37Alibeyköy Barajı % 29.98Terkos Barajı %13.46Büyükçekmece Barajı % 9.61Sazlıdere Barajı % 9.37Kazandere Barajı % 8.8Papuçdere Barajı % 6.64