Şanlıurfa’da bir genç başından silahla vurulmuş halde bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesinde 20 yaşındaki M.Ş.K'nin evine gelen yakınları, içeriye girdiklerinde M.Ş.K'nın kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Aile fertleri durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Gencin cenazesi otopsi işlemlerİ için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.