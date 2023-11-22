Ekim ayında İstanbul'un konut satış lideri belli oldu

Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 oldu.Konut satışlarında İstanbul 14 bin 941 konut satışı ve yüzde 15,9 ile en yüksek paya sahip oldu.Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 394 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 5 bin 192 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 43 konut ile Ardahan ve 80 konut ile Bayburt oldu.İstanbul'da konut satışında Esenyurt 40 bin 545 ile birinci, Beylikdüzü 11 bin 864 ile ikinci ve Pendik 10 bin 654 ile üçüncü oldu.Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı Ekim 2023 tarihli Konut Satış İstatistikleri verisine göre ilçe ilçe İstanbul'daki konut satış adetleri şöyle:Adalar: 324Arnavutköy: 4 bin 40Ataşehir: 6 bin 888Avcılar: 6 bin 639Bağcılar: 3 bin 897Bahçelievler: 8 bin 82Bakırköy: 3 bin 449Başakşehir: 9 bin 44Bayrampaşa: 3 bin 656Beşiktaş: 2 bin 701Beykoz: 560Beylikdüzü: 11 bin 864Beyoğlu: 2 bin 260Büyükçekmece: 6 bin 214Çatalca: 734Çekmeköy: 5 bin 82Esenler: 2 bin 962Esenyurt: 40 bin 545Eyüp: 4 bin 923Fatih: 4 bin 418Gaziosmanpaşa: 5 bin 701Güngören: 2 bin 830Kadıköy: 7 bin 575Kağıthane: 6 bin 562Kartal: 8 bin 215Küçükçekmece: 9 bin 619Maltepe: 7 bin 460Pendik: 10 bin 654Sancaktepe: 9 bin 890Sarıyer: 2 bin 540Silivri: 4 bin 170Sultanbeyli: 1.092Sultangazi: 5 bin 923Şile: 747Şişli: 4 bin 432Tuzla: 7 bin 460Ümraniye: 8 bin 882Üsküdar: 4 bin 929Zeytinburnu: 2 bin 804