  • USD: 28,71 - 28,76
  • EURO: 31,36 - 31,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Konya’da kaçakçılık operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı!

Konya'da polis ekipleri, kaçakçılara yönelik düğmeye bastı. Ekipler kent merkezi girişinde durdurdukları bir TIR'da arama yaptı. TIR'dan 28 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Ekleme: 20.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 20.11.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Konya’da kaçakçılık operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı!
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi.
Konya'da kaçakçılık operasyonu: 10 kişi gözaltına alındı!
Ekipler kent merkezi girişinde durdurdukları bir TIR'da arama yaptı. TIR'da 28 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. TIR şoförü gözaltına alındı.

Polis ekipleri, bir iş yerinde sahte içki üretimi ve satışı yapıldığını tespit etti. İş yerine baskın yapan ekiplerin aramalarında bin 100 sahte bandrol, 225 litre etil alkol, 106 alkol kiti, 7 şişe sahte alkollü içki ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

KAÇAK TÜTÜN VE KAÇAK TELEFON...
Ekipler, kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit ettiği 5 ev, 1 iş yerine de operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 6 bin 085 paket gümrük kaçağı sigara, 159 bin 600 boş makaron, 60 bin 900 doldurulmuş sigara, 76 kilogram kıyılmış tütün, 18 kilogram nargile tütünü, 4 sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü, 3 sigara üretiminde kullanılan tütün sarma makinesi ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

Ekipler ayrıca sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan 1 kişiye ait Selçuklu ve Karatay ilçesinde bulunan 2 evde ve 1 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 13 kaçak cep telefonu ve 26 telefon aksesuarı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada asgari ücret, emekli zammı, evlilik kredisi, taşerona kadro ve Gazze var
İYİ Partili Ümit Dikbayır hakkında kesin ihraç talebi
İspanya'da tüyleri diken diken eden sosyal deney! İzlenme rekoru kırdı: Toprağın altından Filistinli bebeklerin sesi geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 50+1 açıklaması: Sistemde reform ihtiyacı varsa uygulanır
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı Gülsüme Doğan öldürüldü
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Bu kez Yunanistan'a gidiyor
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel üzerini çizdi! Tunç Soyer’in adaylık paniği: Uykuları kaçıyor!
İsrail’den flaş karar: Geri çekilmeyi böyle duyurdular! Gazze katliamında son durum
Eli kanlı soykırımcı İsrail'in son hedefi Endonezya Hastanesi oldu: Çok sayıda ölü var
Ülke genelinde fırtına ve şiddetli yağış: iki ölü 50 yaralı 15 kayıp
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan BM'ye 'Refah Sınır Kapısı' tepkisi: Çöp tenekesine atıldığının ilanıdır
5 milyon kamu çalışanını ilgilendiriyor! Memurlara emeklilik yolu: İşte 7 soruda merak edilenler
İYİ Parti’de kayıp para skandalı büyüyor! Ümit Dikbayır’dan Meral Akşener’e rest: Gerçeği ortaya çıkarmazsa…
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan hamle! İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunuyor
Bakan Yerlikaya duyurdu: Zonguldak'ta kaybolan Türk gemisi battı, 12 mürettebat ile irtibat kurulamadı
İhracatta yeni dönem! Bakan Bolat tarih verdi
İstanbul’da şiddetli fırtına: Şile’de dere taştı! Sarıyer’de ağaçlar devrildi!
Bakan Kacır duyurdu: Hesaplara yatırılmaya başladı! Depremzede KOBİ'lere 450 milyon dolar destek ödemesi
Diplomatik kaynaklar duyurdu! MİT rehineler için devrede: Hamas'la temas kuruldu
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

ÖTV matrahı güncellendi! Otomobil fiyatları düştü!

Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Okullar tatil mi? Kar tatili olan iller belli oldu! İşte 20 Ocak 2023 kar tatili olan iller...

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Tarsus'un gizemli mezarları: Kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu

Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren zorunlu