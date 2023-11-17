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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye ideolojik alan sorumlusu terörist Ali Subaşı'yı, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi
Ekleme: 17.11.2023 - 10:01 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı, hain terör örgütü PKK'nın bir sözde sorumlusunun daha üstünü çizdi.

Terörden hakkında aranma kaydı bulunan Ali Subaşı, kurulduğu ilk dönemde örgüte katıldı.

PKK’nın Irak ve Suriye’de bulunan üst düzey sorumlularıyla yakın ilişki içerisindeydi.

Örgütün ideolojisini kadrolara aktarma alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu.

Terörist Subaşı, örgüt ideolojisine hakimiyetinden dolayı her kademeden örgüt mensupları nezdinde saygı görmekteydi.

Subaşı, örgütün gerçek yüzünü görerek kaçmaya çalışan mensupları örgüte kazandırma konusunda önemli bir role sahipti.

MİT listeye aldı: Üstü çizildi

MİT, bölgedeki üst düzey sorumluların da görüşlerine değer verdiği terörist Ali Subaşı’yı hedef listesine ekledi.

MİT, saha ajanlarından intikal eden anlık nitelikli bilgilerle faaliyetlerini adım adım takip etmeye başladığı PKK’lı Subaşı’ya yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Alınan nitelikli istihbaratla birlikte yapılan hassas çalışma neticesinde tespit edilen terörist, nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK ölümü 'hastalıktan' diye duyurdu

PKK terör örgütü, Suriye’deki tabanda kırılmaya neden olmaması amacıyla Subaşı’nın ölümünü, “Kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte iken öldü." şeklinde duyurdu.

Örgüt, MİT’in nokta operasyonunu, korku ve paniğe neden olmaması amacıyla gizledi. MİT’in, Suriye’deki kadrolar arasında önemli bir konuma sahip olan Subaşı’nın etkisiz hale getirmesinin, örgütün, ideolojik alan ve eğitim faaliyetlerinde tahribe neden olduğu belirtiliyor.

Afrin'de örgüt adına sorumlu düzeyde görevler yürüttü

Askerlikten kaçarak 1987’de PKK’ya katılan Subaşı, örgüte katılım sağladığı ilk yıllarda Türkiye içerisinde ve İran’da müteakip yıllarda ise Irak’ta örgüt adına sorumlu düzeyde silahlı faaliyet yürüttü.

2017 yılında örgüt tarafından görevlendirmesi Suriye’ye yapılan terörist Subaşı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin’de örgüt adına sorumlu düzeyde kritik görevlerde bulundu.

Kırsal alanda yürüttüğü silahlı faaliyetler sırasında ayağından yaralanan Subaşı son olarak Suriye’de sözde ideolojik alan sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar geliyor...
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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlularından Ali Subaşı etkisiz hale getirildi
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