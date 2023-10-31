Motorinin ardından gözler benzine çevrildi: İndirim yolda!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruşluk bir indirimin gelmesi bekleniyor.

Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor.Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu. Zamın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor.Üst üste gelen zam haberleri sonrasında indirim müjdesi geldi.Geçtiğimiz günlerde motorine 1,57 TL indirim yapıldı. Hemen ardından gözler benzine çevrildi. Beklenen haber çok geçmeden geldi.Bu gece yarısından itibaren 67 kuruş indirim bekleniyor.İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,06 TL, benzinin litresi ise 35,09 TL.