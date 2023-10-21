Muğla'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Filiz Demir'in kullandığı 48 ANR 120 plakalı otomobil, Ortaca-Dalyan kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçerek Savaş Giren idaresindeki 48 AOC 445 plakalı araç ile Mahmut Bulduk'un kullandığı 34 CLJ 212 plakalı otomobile çarptı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Otomobil sürücüsü Filiz Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yaralılardan Mahmut Bulduk ve Meryem Giren'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.