İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

İYİ Parti Kalkınma Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert sözlerle eleştirdi. Soyer'in, tembellik ettiğini ve AK Parti karşıtlığı üzerinden İzmir'i yönetmek istediğini ifade eden Özlale, kendisinin Soyer'den daha iyi bir aday olduğunu vurguladı. Özlale, partisinin İstanbul ve Ankara'da da adaylar çıkaracağını, kendisinin adaylığının bir pazarlık için çekilmesi durumunda ise istifa edeceğini belirtti. Özlale, Tunç Soyer'den vatandaşların büyük şikayetleri olduğunu da vurguladı.Ümit Özlale, İzmir'in bir pazarlık mesajı olduğu iddiaları ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Partisine rest çekerek kararlılığını gösteren Özlale, 'Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım.' dedi.Özlale, Millet İttifakı olarak seçime girilecek olsaydı bile adayın kendisi olması gerektiğini söyledi. Özlale, 'İzmir tarafına baktığımız zaman da şunu görüyorum; eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir ittifaka gidecek olsaydık o zaman bir anket yaptırırdık, 'Tunç Soyer mi Ümit Özlale mi daha iyi bir aday?' diye sorardık. Böyle bir anket yaptırmış olsaydık eminim ki Tunç Bey'i geçerdim.' ifadelerini kullandı.Kendisinin güçsüz bir aday olduğunu belirten İzmir Büyüjkşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik sert eleştirilerini sürdüren Özlale, 'Beş sene içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin çok önemli bir kısmının yaptığı hizmetlerden çok büyük bir memnuniyetsizlik var. Benim aday olmamın en temel sebeplerinden bir tanesi sahada dolaştığım zaman insanlardan duyduğum şikayetler. Ben bunları anlatıyorum ama karşılığında Tunç Bey'in bazı açıklamalarında rencide edici ifadeler var. Mesela 'kendisinin düştüğü duruma üzülüyorum' demiş. Bence bunlara gerek yok. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi beş senede gerçekten iyi bir belediyecilik örneği gösterseydi, biz sahaya indiğimiz zaman belediye hizmetlerinden bu kadar fazla şikâyet almasaydık, o zaman ben de belediye başkan adayı olarak karşınıza çıkmazdım. Milletvekili olarak devam ederdim. Ben diyorum ki; ben Tunç Bey'den daha iyi bir adayım.' dedi.İzmir'de CHP'nin yıllardır hizmet etmediğini ima eden Özlale, seçimin kaybedilmesi durumunda sorumlusunun Meral Akşener değil, Tunç Soyer olduğunun altını çizdi.Özlale şu ifadeleri kullandı:Bence Tunç Bey o riski alıyor. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki belediyecilik hizmetlerinin kalitesine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz; tamamıyla AK Parti karşılığı üzerinden bir siyaset üretme kolaylığını gidilmiş. Birçok insanın memnuniyetten değil mecburiyetten oy vermesine neden olan bir anlayış var karşımızda. Asıl riski yaratan da bu anlayışın ta kendisi; AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset üretiliyor olması.Benim orada eleştirdiğim o koca çınarın gölgesinde tembellik yapanlar. O koca çınarın gölgesinden yararlanıp, orada bir türlü İzmir halkının istediği belediyecilik hizmetini vermeyenler. AK Parti karşıtlığı üzerinden neredeyse hiçbir hizmet vermeden belediyecilik sürdürmeye çalışırsan o zaman bizzat riski sen teşkil etmiş olursun. Ben kendime çok güvenen bir adamım. Özgeçmişim iyi, bu işin akademik tarafına hakimim, danışmanlık tarafına hakimim. Gayet de dolu bir adayım ve ve bazıları bana diyor ki; 'Evet, sen çok iyi bir adaysın. Bu adamdan da daha iyi yönetirsin ama aday olma.' Bunu CHP'li bazı arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bu yaklaşım hem bana hem İzmir'e haksızlık. Ben bu yaklaşıma karşıyım.Özlale, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı da aday çıkaracaklarını vurgulayarak şunları söyledi:Genel Başkan Yardımcısı olarak şunu söyleyebilirim; oralarda da bizden aday koyacağız. CHP Ankara'da Mansur Bey'i açıkladı. Onun karşısına bir aday koyacağız. 28 Mayıs sonrasındaki tablo bize siyasetin iki ittifak arasına sıkışmış bu haliyle Türkiye'nin önümüzdeki dönem sorunlarına çözüm üretemeyeceğini gösterdi