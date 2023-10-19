Sahte dekorasyoncu yakalandı... Mobilya yapacağım deyip 365 bin lira aldı

İstanbul Küçükçekmece’de iş adamı H.B.D. (34) evine dekorasyon yaptırmak için anlaştığı bir mobilya dekorasyoncusu tarafından 365 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri sahte mimar Muhammet K.(32) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 suç kayıtlı sahte mimar Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de ikamet eden iş adamı H.B.D. (34) evine yeni mobilya ve yeniden dekore etmek için internet üzerinden bulduğu bir kişi ile anlaştı. yapacakları karşılığında sözde dekorasyoncuya 365 bin lira para ödedi. Ancak günler geçti ödemesinin karşılığını bir türlü alamadı. Evine mobilyalar gelmedi gelenlerinde ölçüsü yanlıştı. Bunun üzerine iş adamı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine şikayetçi oldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler tespit ettikler mobilya dekorasyoncusu Muhammet K.'yı gözaltına aldı. 13 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Muhammet K. emniyette verdiği ifadesinde; 'Ben dolandırmadım mobilyaları götürdüm ölçüyü yanlış vermiş. Aramızda bu sebeple anlaşmazlık çıktı' dediği öne sürüldü.